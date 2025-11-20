0 800 307 555
Через схеми на ринку кави бюджет втрачає більше мільярда гривень — Гетманцев

В Україні фіксується масштабна тінізація ринку кави, що призводить до значних бюджетних втрат.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його даними, щороку приблизно кожна третя тонна кави імпортується контрабандою — під виглядом цикорію або без будь-якого декларування. Найбільші обсяги розмитнення припадають на Київську та Львівську митниці.
Проблеми не обмежуються етапом ввезення. За даними Гетманцева, у схемах продажу нелегальної кави за готівку задіяні як ринки, так і великі торговельні мережі, що працюють через мережу ФОПів. У результаті втрати державного бюджету оцінюються більш ніж у 1 млрд грн на рік.

Податкові показники галузі погіршуються

За дев’ять місяців 2025 року фінансові результати галузі демонструють негативну динаміку:
  • рівень сплати ПДВ зріс до 1,45% (+0,28 в.п. до 2024 року), але все ще нижчий на 0,46 в.п. порівняно з 2023-м;
  • податок на прибуток знизився до 0,85% (-0,09 в.п.).

Зарплати значно нижчі за ринкові

Одним із ключових індикаторів тінізації є рівень оплати праці.
  • Середня зарплата у галузі становить 12,9 тис. грн, тоді як за даними work.ua ринковий рівень сягає 22 тис. грн.
  • Загалом 89% платників сплачують зарплати нижче ринкових, а в понад 18% підприємств середня оплата праці навіть нижча за мінімальну, що вказує на використання схем ухилення сплати податків.
Зважаючи на високу частку тіньових операцій на ринку кави Гетманцев звернувся до БЕБ та ДПС із закликом посилити податковий контроль і невідкладно вжити заходів для детінізації.
За матеріалами:
Finance.ua
