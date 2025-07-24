Скільки втрачає Україна через схеми «чорного» зерна — Finance.ua

Скільки втрачає Україна через схеми «чорного» зерна Сьогодні 06:54 — Аграрний ринок

Скільки втрачає Україна через схеми «чорного» зерна

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив , що оборудки з «чорним» зерном коштують державі мільярди гривень щороку. Компанії, які купують культуру за готівку, продають її за кордон в більшості випадків за фіктивними документами.

Збитки від незаконної купівлі зерна

«Чорні компанії, які купують зерно за кеш, експортують це зерно за кордон — в більшості випадків за фіктивними документами», — сказав Гетманцев.

За його словами, іноді зерно оформлюють, як суміші чи якісь відходи, не сплачуючи податки. Таким чином в Україну не повертається валютна виручка.

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Так, з кінця минулого року держава активізувала заходи, аби побороти це негативне явище. Депутат уточнив, що робота триває за декількома напрямами:

запроваджена обов’язкова реєстрація платниками ПДВ для всіх експортерів зерна;

введений режим експортного забезпечення, відповідно до якого компанія може експортувати зерно лише в межах того ліміту податкового кредиту, який у неї є, шляхом реєстрації податкових накладних;

посилена робота в сфері трансфертного ціноутворення, аби зерно не йшло на перепродаж за заниженою ціною з метою ухилення від оподаткування.

Гетманцев зауважив, що завдяки цьому лише за перші кілька місяців був зупинений схемний експорт українського зерна на 2 мільярди гривень.

Водночас цьому посприяло ухвалення антиофшорного закону та відкриття ринку землі, що дало можливість легалізувати величезну площу територій, яка раніше оброблялася в «чорну».

Джерела «чорного» ринку зерна

За словами Гетманцева, ринок «чорного» зерна тримається на двох джерелах:

незаконне використання державної землі, яка досі не передана в приватні руки, чи в оренду, і обробляється нелегально, відповідно до домовленостей;

одноосібники з кількома гектарами землі, які їх обробляють своїми силами, своїми засобами, та принципово не хочуть оформлюватися фермерами.

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Таким чином у взаємодії правоохоронців, митників та податківців наразі лежить остаточне розв’язання питання ринку «чорного» зерна.

«Переконаний в тому, що залишилося небагато зусиль для того, аби ринок зернових в Україні був цивілізованим. Аби ми могли б дійсно бути одним з найбільших експортерів зерна в світі і заробляти на цьому гроші до державного бюджету, валютну виручку країні», — підсумував нардеп.

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