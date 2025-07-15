В Україні виготовили сучасний зерновоз (фото) — Finance.ua
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В Україні виготовили сучасний зерновоз (фото)

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В Україні виготовили сучасний зерновоз (фото)
В Україні виготовили сучасний зерновоз (фото)
На виробничих потужностях Кременчуцького заводу комунальної техніки Альфатекс завершено виготовлення сучасного потужного зерновоза DAYUN CGC1331 з колісною формулою 6×4.
Про це повідомили на офіційній сторінці компанії.
Новинка поєднує високу вантажопідйомність, надійність у щоденній експлуатації та зразковий рівень комфорту водія — усе, що потрібно сучасному аграрному бізнесу.
Надійність і функціональність у деталях. Новий зерновоз розрахований на перевезення 21 тонни вантажу, а об’єм кузова становить 21 кубічний метр. Загальна повна маса автомобіля — 33 тонни, при цьому споряджена маса становить 12,38 тонни. Колісна база — 3800+1350 міліметрів — забезпечує стійкість та маневровість на будь-яких дорогах. Кузов має тристоронню систему розвантаження, що дає змогу ефективно здійснювати вивантаження у будь-яких умовах. Товщина дна кузова становить 3 міліметри, а борти мають товщину 2 міліметри.
На задньому борту встановлено відкидний оглядовий майданчик, що полегшує контроль за завантаженням. У комплектацію також входить тент для захисту зерна від атмосферних впливів. Підіймання кузова забезпечує гідроциліндр HYVA — надійне рішення для інтенсивної експлуатації.
Потужність і технічна досконалість
Автомобіль оснащено дизельним двигуном Weichai WP8, який розвиває потужність 333 кінські сили. Двигун відповідає екологічному стандарту Євро-5 і створений за ліцензією Steyr. Трансмісію забезпечує 10-ступінчаста механічна коробка передач Fast Gear. Шини типу 315/80R22 мають безкамерну конструкцію та марку Advance. Алюмінієвий паливний бак об’ємом 400 літрів дозволяє долати великі відстані без необхідності частих дозаправок. Додатковий відбір потужності (КОМ), розміщений на двигуні, дає змогу підключати різне навісне обладнання.
За матеріалами:
Finance.ua
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