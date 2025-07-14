Американці отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів України — Finance.ua
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Американці отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів України

Фондовий ринок
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Американці отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів України
Американці отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів України
Інвестиційні компанії з Америки перемогли в судовій битві за контроль над зерновим терміналом «Олімпекс» у порту Одеси.
Власників термінала підозрюють у шахрайстві та ухиленні від сплати кредитів. Рішення Верховного суду в Україні передало власність на термінал американським інвесторам, пише inkor.
Термінал розпочне роботу цього літа, що важливо для експорту зернових культур в Україні. Збирання врожаю вже розпочалося, тож запуск терміналу відбудеться найближчим часом. Завдяки активній роботі українських аграріїв вдалося обмолотити значну площу зернових культур.
Однак сектор потерпає від кризової ситуації в деяких регіонах, як показує вторгнення компанії, що допомагала у вивезенні збіжжя з окупованої частини Запорізької області. Інвестиції та розвиток інфраструктури можуть сприяти подальшому зростанню аграрного сектору в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
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