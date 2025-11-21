Президент США відкладає мита на напівпровідники — Reuters
Американські офіційні особи непублічно заявляють, що вони не введуть обіцяні мита на напівпровідники найближчим часом, що може призвести до відкладення одного з основних пунктів економічної програми президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Чиновники передали ці повідомлення протягом останніх кількох днів зацікавленим сторонам в уряді та приватному секторі.
У агентстві розповіли, що помічники Трампа не поспішають із введенням мит на мікросхеми, оскільки прагнуть уникнути розриву відносин із Пекіном у торговельних питаннях, що може призвести до повернення до торговельної війни та порушення постачань важливих рідкісних мінералів.
Водночас жодне рішення не є остаточним, доки адміністрація не підпише його, а тризначні мита можуть бути запроваджені в будь-який момент.
У серпні Трамп заявив, що США введуть мито в розмірі близько 100% на імпорт напівпровідників, але звільнять від нього компанії, які виробляють продукцію в США або зобов’язалися це робити.
