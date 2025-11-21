WhatsApp тестує підтримку кількох акаунтів на одному iPhone: коли запрацює функція Сьогодні 00:16 — Технології&Авто

Популярний месенджер WhatsApp продовжує розширювати багатофункціональність. Так, у новій beta-версії застосунку для iPhone тестувальники помітили підтримку мультиакаунтів, яка раніше була доступна лише на Android. Ця функція може суттєво спростити роботу користувачів, які поєднують особисте та робоче спілкування.

Кому наразі доступні кілька акаунтів WhatsApp на iPhone

Як повідомляє WABetaInfo, цей функціонал помітили у свіжій beta-версії застосунку WhatsApp. Фахівці стверджують, що підтримку кількох облікових записів на iOS активно тестують, однак Meta офіційно ще не оголосила про таке оновлення.

Як працюватиме мультиакаунт

У налаштуваннях месенджера з’явиться можливість додати другий профіль та швидко перемикатися між ними. На етапі тестування WhatsApp дозволяє прив’язати до пристрою до двох акаунтів, незалежно від часу їх створення.

Для кожного профілю окремо зберігаються:

історія чатів;

параметри резервного копіювання;

налаштування медіа та приватності;

звуки сповіщень.

Месенджер також показує, з якого саме акаунта отримано нове повідомлення.

Де з’явиться нова опція

Передбачається, що функцію буде інтегровано в розділ Account List або в окрему кнопку поруч із QR-кодом. Користувачі зможуть додати вже існуючий акаунт або створити новий. Через QR також планується синхронізація чатів і налаштувань.

Перемикання між профілями працюватиме як через меню, так і через жести — зокрема тривале натискання на вкладку налаштувань або швидкий подвійний тап.

Усі акаунти підтримуватимуть App Lock — Face ID, пароль чи інший спосіб авторизації. При переході до захищеного профілю користувачеві доведеться пройти повторну автентифікацію.

Коли функція стане доступною широкому загалу, поки що не повідомляється.

