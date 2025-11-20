0 800 307 555
Meta виграла п’ятирічну антимонопольну справу у США

Після п’яти років судової тяганини Meta здобула перемогу у справі, поданій Федеральною торговою комісією США, яка намагалася довести, що придбання Instagram та WhatsApp було незаконним з точки зору антимонопольного законодавства.
Про це повідомляє TechCrunch.
У своєму рішенні суддя Федерального окружного суду Джеймс Боасберг зазначив, що FTC не змогла довести, що Meta порушує антимонопольні норми, купивши Instagram за $1 млрд у 2012 році та WhatsApp за $19 млрд у 2014-му.
Хоча під час процесу спливли внутрішні документи, які свідчили, що Facebook дійсно побоювався стрімкого зростання Instagram. В одному з емейлів Марк Цукерберг писав, що придбання сервісу «купує компанії час» і дозволяє інтегрувати його можливості, перш ніж конкуренти зможуть досягти подібного масштабу.
Та суддю цікавило не минуле, а те, чи є Meta монополією зараз. Боасберг наголосив, що ситуація на ринку суттєво змінилася, а компанія має серйозних конкурентів, зокрема TikTok. За його словами, кордони між соцмережами та платформами для контенту стерлися, і більше немає чіткої сегрегації між «соціальними мережами» та «соціальними медіа».
За матеріалами:
Корреспондент.net
