Meta виграла п’ятирічну антимонопольну справу у США Вчора 22:25 — Технології&Авто

Meta виграла п’ятирічну антимонопольну справу у США

Після п’яти років судової тяганини Meta здобула перемогу у справі, поданій Федеральною торговою комісією США, яка намагалася довести, що придбання Instagram та WhatsApp було незаконним з точки зору антимонопольного законодавства.

Про це повідомляє TechCrunch.

У своєму рішенні суддя Федерального окружного суду Джеймс Боасберг зазначив, що FTC не змогла довести, що Meta порушує антимонопольні норми, купивши Instagram за $1 млрд у 2012 році та WhatsApp за $19 млрд у 2014-му.

Читайте також ШІ стане ключовим критерієм для співробітників Meta з 2026 року

Хоча під час процесу спливли внутрішні документи, які свідчили, що Facebook дійсно побоювався стрімкого зростання Instagram. В одному з емейлів Марк Цукерберг писав, що придбання сервісу «купує компанії час» і дозволяє інтегрувати його можливості, перш ніж конкуренти зможуть досягти подібного масштабу.

Та суддю цікавило не минуле, а те, чи є Meta монополією зараз. Боасберг наголосив, що ситуація на ринку суттєво змінилася, а компанія має серйозних конкурентів, зокрема TikTok. За його словами, кордони між соцмережами та платформами для контенту стерлися, і більше немає чіткої сегрегації між «соціальними мережами» та «соціальними медіа».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.