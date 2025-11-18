0 800 307 555
ШІ стане ключовим критерієм для співробітників Meta з 2026 року

Технології&Авто
22
Meta переходить до моделі, у якій ефективне використання штучного інтелекту стає ключовим критерієм результативності. З 2026 року компанія впроваджує новий стандарт — «AI-driven impact», що визначатиме, наскільки працівники застосовують штучний інтелект для підвищення продуктивності та створення цінності для бізнесу.
Про це пише Business Insider.
У внутрішньому повідомленні, яке отримали співробітники, керівниця департаменту з питань персоналу Джанелл Ґейл наголосила: «Meta формує „AI-native“ культуру, де інноваційне застосування штучного інтелекту буде не просто бажаним, а обов’язковим. Це рішення вписується у ширшу тенденцію великих технологічних компаній, які активно інтегрують ШІ у щоденні процеси».

Як Meta змінює підхід до оцінювання персоналу

Починаючи з 2026 року, «AI-driven impact» стане одним із ключових параметрів щорічної оцінки результативності. Ідеться не лише про користування інструментами штучного інтелекту, а й про здатність співробітників:
  • застосовувати ШІ для оптимізації власних робочих процесів;
  • створювати або впроваджувати інструменти, що підвищують продуктивність команд;
  • досягати показників, які безпосередньо пов’язані з ефективним використанням технологій.
При цьому у 2025 році ці показники ще не будуть формально включені до річних оцінок. Однак працівникам рекомендують уже зараз відображати свої досягнення, пов’язані з використанням ШІ, у самооцінках.
Представник Meta підтвердив, що компанія розглядає штучний інтелект як один із ключових напрямів розвитку та наголосив, що Meta зосереджена на впровадженні рішень, які допомагають працівникам ефективніше виконувати щоденні задачі.
За матеріалами:
double.news
