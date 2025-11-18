ШІ стане ключовим критерієм для співробітників Meta з 2026 року 18.11.2025, 00:16 — Технології&Авто

ШІ стане ключовим критерієм для співробітників Meta з 2026 року

Meta переходить до моделі, у якій ефективне використання штучного інтелекту стає ключовим критерієм результативності. З 2026 року компанія впроваджує новий стандарт — «AI-driven impact», що визначатиме, наскільки працівники застосовують штучний інтелект для підвищення продуктивності та створення цінності для бізнесу.

Про це пише Business Insider.

У внутрішньому повідомленні, яке отримали співробітники, керівниця департаменту з питань персоналу Джанелл Ґейл наголосила: «Meta формує „AI-native“ культуру, де інноваційне застосування штучного інтелекту буде не просто бажаним, а обов’язковим. Це рішення вписується у ширшу тенденцію великих технологічних компаній, які активно інтегрують ШІ у щоденні процеси».

Як Meta змінює підхід до оцінювання персоналу

Починаючи з 2026 року, «AI-driven impact» стане одним із ключових параметрів щорічної оцінки результативності. Ідеться не лише про користування інструментами штучного інтелекту, а й про здатність співробітників:

застосовувати ШІ для оптимізації власних робочих процесів;

створювати або впроваджувати інструменти, що підвищують продуктивність команд;

досягати показників, які безпосередньо пов’язані з ефективним використанням технологій.

При цьому у 2025 році ці показники ще не будуть формально включені до річних оцінок. Однак працівникам рекомендують уже зараз відображати свої досягнення, пов’язані з використанням ШІ, у самооцінках.

Представник Meta підтвердив, що компанія розглядає штучний інтелект як один із ключових напрямів розвитку та наголосив, що Meta зосереджена на впровадженні рішень, які допомагають працівникам ефективніше виконувати щоденні задачі.

