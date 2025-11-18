Найбільші автомобільні бренди переносять виробництво з Китаю до Індії Сьогодні 01:48 — Технології&Авто

Найбільші автомобільні бренди переносять виробництво з Китаю до Індії

Індія стрімко перетворюється на новий центр для виробництва великих автомобільних брендів з Європи, Японії та США. Після багаторічних спроб наздогнати Китай такі компанії, як Ford, Suzuki, Toyota та Honda, активно інвестують у країну, вибудовуючи там виробничі потужності.

Хто і скільки інвестує

Хоча Ford у 2021 році майже повністю вийшов з індійського ринку, компанія переглянула своє рішення і тепер планує вкласти близько 370 мільйонів доларів у модернізацію заводу в Ченнаї. Підприємство має виробляти нові високотехнологічні експортні двигуни вже з 2029 року.

Японські виробники — Toyota та Suzuki — оголосили про спільні інвестиції на суму 11 мільярдів доларів. Їхня мета — розширити виробничі потужності та перетворити Індію на ключову експортну базу. Для Suzuki це означатиме збільшення річного виробництва до вражаючих чотирьох мільйонів авто.

Honda також готується перенести частину виробництва до Індії, хоча конкретні суми поки не розголошує.

Компанії, які вже мають заводи в Індії, — Nissan та Renault — планують інвестувати 600 мільйонів доларів у розширення виробництва та перетворення на експортні хаби.

Volkswagen оголосив про вкладення 1 мільярда євро, прагнучи стати максимально «локальними» на індійському ринку. MG Motor теж не відстає — компанія планує інвестувати 100 мільйонів доларів у збільшення ринкової частки.

Чому світові автоконцерни обирають Індію

Ще недавно GM і Ford згортали свою діяльність в Індії, скаржачись на низьку маржу та нестабільний попит. Але зараз картина змінилася настільки, що ті ж самі компанії та їхні конкуренти знову повертаються до країни. Що ж стало причиною такого розвороту?

Перш за все — це витрати. Робоча сила, земельні ресурси та логістика в Індії відчутно дешевші, ніж у Китаї. Постачальники запчастин також налаштовані знижувати ціни, розраховуючи на довгострокову співпрацю зі світовими брендами.

Читайте також Китайські автовиробники встановили рекорд продажів у Європі

Ситуацію пришвидшують і постійні цінові війни з китайськими виробниками електромобілів, які активно заходять на європейський ринок. На цьому тлі Індія виглядає стабільнішою політичною платформою, а нова урядова програма стимулювання виробництва PLI стала вагомим аргументом для автогігантів. За цією схемою компанії отримують фінансові бонуси за розміщення виробництва в Індії та експорту продукції.

Індія — третій найбільший автомобільний ринок світу

Нині Індія вже посідає третє місце у світі за розміром автомобільного ринку. Це не просто «ринок, що розвивається», а виробничий центр із потужним внутрішнім попитом. У період з 2023 до 2024 року в країні зібрали п’ять мільйонів автомобілів, з яких близько 800 тисяч було експортовано.

Читайте також 10 автовиробників, які продали найбільше машин у 2025 році

Ці цифри ще недотягують до китайських 30 мільйонів авто, вироблених у 2023 році. Але Індія пропонує більш молодий ринок, політичну підтримку галузі та величезний потенціал зростання.

Чи стане Індія «новим Китаєм»

Якщо нинішній імпульс збережеться, пише видання, Індія може повторити шлях Китаю 2000-х і стати найекономічнішою та глобально інтегрованою виробничою базою для світового автопрому.

Єдине питання — чи встигатимуть за цими амбіціями інфраструктура, логістика та мережі постачання.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.