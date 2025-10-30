0 800 307 555
Китайські автовиробники встановили рекорд продажів у Європі

Китайські виробники автомобілів встановили історичний рекорд продажів у Європі у вересні, збільшивши свою частку ринку до 7,4% від усіх продажів легкових авто.
Про це повідомляє Bloomberg.
Лідерами стали BYD Co., MG (входить до SAIC Motor Corp.) та Chery Automobile Co., які вперше випередили південнокорейські бренди на кшталт Kia Corp. Експерти зазначають, що таке зростання зумовлене підвищеним попитом на електричні та гібридні моделі.
За даними аналітика Dataforce Бенджаміна Кібіса, рекордний результат свідчить про постійне зміцнення позицій китайських брендів на європейському ринку.
Особливо помітне зростання зафіксовано у Великій Британії, яка забезпечила майже половину європейських продажів китайських авто. На це вплинула традиційна зміна номерних знаків двічі на рік, а також нижчі імпортні мита (10%), ніж ті, що запровадив ЄС на китайські електромобілі.
Продажі BYD у Великій Британії зросли в шість разів порівняно із серпнем, а MG показала майже такий самий темп зростання. Також бренди Omoda та Jaecoo від Chery зміцнили позиції завдяки новим гібридним SUV-моделям.
У Dataforce вважають, що успіх китайських брендів в Європі демонструє зміну глобального балансу на автомобільному ринку. Завдяки дешевшому виробництву акумуляторів китайські компанії мають цінову перевагу над європейськими виробниками, які вже втратили частку ринку в самій КНР і тепер стикаються з конкуренцією вдома.
За матеріалами:
Mind
Авто
