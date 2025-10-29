Чому відмова від підписання постанови ПДР не скасовує штраф Сьогодні 04:32 — Технології&Авто

Чому відмова від підписання постанови ПДР не скасовує штраф

Багато водіїв вважають, що якщо не підписувати постанову про порушення ПДР, її не можна буде виконати. На перший погляд це здається логічним, проте на практиці така позиція є великою помилкою.

Поліцейський відповідно до статті 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) має право зробити запис про відмову водія від отримання постанови. Це не скасовує її чинності, а лише фіксує факт відмови від ознайомлення з документом.

Якщо водій не бере копію постанови, поліція зобов’язана надіслати її поштою за місцем проживання. На практиці інспектори часто цього не роблять, вважаючи, що повідомлення вже не потрібне, і в результаті водій не знає реквізитів штрафу та не може його сплатити або оскаржити. Така поведінка суперечить статті 285 КУпАП, яка прямо передбачає вручення або надсилання постанови особі.

Без копії постанови водій позбавлений можливості діяти: він не має реквізитів для оплати і не знає строки для оскарження. За статтею 287 КУпАП, строк оскарження починається з моменту вручення документа, а його відсутність обмежує право на захист.

Штрафи

Якщо штраф не сплачено протягом 15 днів, матеріали передають до виконавчої служби, яка може стягнути подвійну суму, додати витрати та накласти арешт на рахунки чи заборону виїзду за кордон. Часто водій навіть не знає про нарахований борг, але адвокати успішно оскаржують такі стягнення через відсутність вручення постанови.

Отримання копії постанови не означає визнання вини, а лише фіксує ознайомлення з документом. Це дозволяє швидко звернутися до адвоката, підготувати скаргу та отримати інформацію про інспектора, підстави складання та розмір штрафу. У випадках порушень з боку поліції адвокат може оскаржити постанову у суді в межах встановлених строків, захистивши водія від подвоєного штрафу та виконавчого провадження.

Думка експертів

Фахівці радять не сперечатися при винесенні постанови, а отримати її копію та за потреби звертатися до адвоката. Якщо в постанові є помилки або відсутні докази порушення, скарга до суду подається протягом 10 днів за статтею 288 КУпАП, що дозволяє захистити права водія та уникнути фінансових наслідків.

