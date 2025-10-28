Новий знак на дорогах в Іспанії: що він означає (фото, таблиця) Сьогодні 18:10 — Технології&Авто

Новий знак на дорогах в Іспанії: що він означає (фото, таблиця)

Нові правила щодо в’їзду до зон з нульовим рівнем викидів у деяких європейських країнах не є лише теоретичними. Щоб їздити в зонах, позначених новим знаком, кожен транспортний засіб повинен мати етикетку з показниками викидів.

В Іспанії поліція регулярно перевіряє транспортні засоби, щоб переконатися в їх належному маркуванні.

Через ці правила нещодавно на європейських, а зокрема іспанських, дорогах з’явився новий знак R-120.

Що означає

Він позначає зону заборони в’їзду для певних транспортних засобів, а на практиці позначає зону чистого транспорту.

Штрафи

В’їзд до якої без відповідного знаку тягне за собою штраф у розмірі 200 євро.

Тип транспортних засобів, яким дозволено в’їзд на дорогу або в зону, позначену знаком R-120, визначається табличкою, на якій розташований цей знак.

Маркування в Іспанії складається з чотирьох основних категорій:

Наклейка Дозвіл на в’їзд до зони низьких викидів Тип транспортного засобу Нульові викиди (синій) так Електричні, водневі, плагін-гібриди ЕКО (зелений та синій) так Гібриди, двопаливні (бензин+газ) C (зелений) Залежить від правил міста Бензин (Євро 4, 5, 6), дизель (Євро 6) B (жовтий) Залежить від правил міста Бензин (Євро 3), дизель (Євро 4, 5) A (без наклейки) В’їзд заборонено Старі дизельні та бензинові автомобілі

Це обмеження стосується не лише Іспанії, яка є прикладом для опису європейських правил в’їзду до спеціальних зон.

Де діє обмеження

Обмеження на в’їзд до міст вже є поширеними в багатьох країнах: у Німеччині, як і в Іспанії, діють суворі норми викидів.

У великих містах дизельним автомобілям, які не відповідають стандарту Євро 6, заборонено в’їзд до центрів міст.

Заборонені зони охоплюють не лише окремі місця, а й часто великі міські райони. У таких ситуаціях водії можуть обрати громадський транспорт, таксі або навіть електросамокати, які можна перевозити в багажнику.

Раніше ми писали, хто та як може отримат и водійські права в Іспанії. Це:

громадяни ЄС із пропискою,

студенти, які живуть понад 6 міс,

біженці з дозволом на роботу (6+ міс.)

резиденти з документами (arraigo, no lucrativa, investor).

громадяни Іспанії з DNI.

Категорія B — авто до 3,5 т, до 8 пасажирів, триколісні мотоцикли та легкі квадроцикли. Мінімальний вік: 18 років (теорію можна здавати з 17 років і 9 міс).

Водночас в Іспанії, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), з цього року всі нові водії зобов’язані пройти курс з надання першої медичної допомоги.

