Новий знак на дорогах в Іспанії: що він означає (фото, таблиця)
Нові правила щодо в’їзду до зон з нульовим рівнем викидів у деяких європейських країнах не є лише теоретичними. Щоб їздити в зонах, позначених новим знаком, кожен транспортний засіб повинен мати етикетку з показниками викидів.
В Іспанії поліція регулярно перевіряє транспортні засоби, щоб переконатися в їх належному маркуванні.
Через ці правила нещодавно на європейських, а зокрема іспанських, дорогах з’явився новий знак R-120.
Що означає
Він позначає зону заборони в’їзду для певних транспортних засобів, а на практиці позначає зону чистого транспорту.
Штрафи
В’їзд до якої без відповідного знаку тягне за собою штраф у розмірі 200 євро.
Тип транспортних засобів, яким дозволено в’їзд на дорогу або в зону, позначену знаком R-120, визначається табличкою, на якій розташований цей знак.
Маркування в Іспанії складається з чотирьох основних категорій:
|Наклейка
|Дозвіл на в’їзд до зони низьких викидів
|Тип транспортного засобу
|Нульові викиди (синій)
|так
|Електричні, водневі, плагін-гібриди
|ЕКО (зелений та синій)
|так
|Гібриди, двопаливні (бензин+газ)
|C (зелений)
|Залежить від правил міста
|Бензин (Євро 4, 5, 6), дизель (Євро 6)
|B (жовтий)
|Залежить від правил міста
|Бензин (Євро 3), дизель (Євро 4, 5)
|A (без наклейки)
|В’їзд заборонено
|Старі дизельні та бензинові автомобілі
Це обмеження стосується не лише Іспанії, яка є прикладом для опису європейських правил в’їзду до спеціальних зон.
Де діє обмеження
Обмеження на в’їзд до міст вже є поширеними в багатьох країнах: у Німеччині, як і в Іспанії, діють суворі норми викидів.
У великих містах дизельним автомобілям, які не відповідають стандарту Євро 6, заборонено в’їзд до центрів міст.
Заборонені зони охоплюють не лише окремі місця, а й часто великі міські райони. У таких ситуаціях водії можуть обрати громадський транспорт, таксі або навіть електросамокати, які можна перевозити в багажнику.
Раніше ми писали, хто та як може отримати водійські права в Іспанії. Це:
- громадяни ЄС із пропискою,
- студенти, які живуть понад 6 міс,
- біженці з дозволом на роботу (6+ міс.)
- резиденти з документами (arraigo, no lucrativa, investor).
- громадяни Іспанії з DNI.
Категорія B — авто до 3,5 т, до 8 пасажирів, триколісні мотоцикли та легкі квадроцикли. Мінімальний вік: 18 років (теорію можна здавати з 17 років і 9 міс).
Водночас в Іспанії, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), з цього року всі нові водії зобов’язані пройти курс з надання першої медичної допомоги.
