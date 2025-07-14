Що означає новий дорожній знак на дорогах в Іспанії (фото) — Finance.ua

Що означає новий дорожній знак на дорогах в Іспанії (фото)
У 2025 році в Іспанії оновили каталог дорожніх знаків.
Але один із них уже викликає плутанину серед водіїв — його майже ніхто не розуміє. Мова про знак P-35 «Плетіння» (Trenzado).
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Що він означає
Знак попереджає про зону переплетення — ділянку, де зливаються або розділяються смуги, і де транспортні потоки перетинаються, створюючи підвищений ризик зіткнень.
Найчастіше такі ділянки є на автобанах та автострадах — там, де зливаються смуги прискорення та гальмування.
Покарання за ігнорування
- Легка помилка — до €100 штрафу.
- Якщо через неуважність станеться аварія — можуть визнати вас винним.
Нагадаємо, в Іспанії існує велика кількість штрафів для автмобілістів. Так, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), заборонено розміщувати будь-які предмети на вікнах, дзеркалах або склі авто, які можуть обмежувати видимість та підвищувати ризик аварій.
Штраф за таке порушення варіюються до 1000 євро, а також можливе евакуювання автомобіля.
Finance.ua розповідає, за що саме можуть оштрафувати водія в Європі у своїй статті:
Штрафи для водіїв у країнах Європи: скільки та за що
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