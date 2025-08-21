Скільки коштує отримати водійські права в Іспанії у 2025 році — Finance.ua
Скільки коштує отримати водійські права в Іспанії у 2025 році

Скільки коштує отримати водійські права в Іспанії у 2025 році
Нещодавно в Україні встановили нові норми щодо складання іспитів на водійське посвідчення — вони стосуються як технічного обладнання для контролю за іспитами, так і умов повторного складання практичного тесту. Це має допомогти побороти корупцію та посилити контроль якості підготовки водіїв.
А от як здати на водійські права у Іспанії та скільки за це треба заплатити, розбираємось нижче.
Хто може отримати іспанські права
  • громадяни ЄС із пропискою,
  • студенти, які живуть понад 6 міс,
  • біженці з дозволом на роботу (6+ міс.)
  • резиденти з документами (arraigo, no lucrativa, investor).
  • громадяни Іспанії з DNI.
Категорія B — авто до 3,5 т, до 8 пасажирів, триколісні мотоцикли та легкі квадроцикли.
Мінімальний вік: 18 років (теорію можна здавати з 17 років і 9 міс).
Що потрібно для отримання прав
  • Медична довідка — проходження психотесту та отримання сертифіката в центрі Psicotécnico.
  • Теоретичний іспит — можна скласти самостійно, без автошколи. Доступні мови: іспанська, англійська, французька, німецька.
  • Практичний іспит — лише через автошколу (теорія може бути онлайн). Є школи з викладанням російською, але іспити приймають лише державною/офіційною мовою.
Можна здавати на автоматі, але у правах буде обмеження — штраф 500 євро, якщо сядете за авто з механікою.
Права видаються на 10 років після успішного складання обох іспитів.
Повна вартість прав категорії B — від 1200 до 2000 євро. Це сума з усіма обов’язковими витратами — від реєстрації до отримання посвідчення.
Обов’язкові платежі:
  • Збір DGT за іспити — 94,05 євро.
  • Видача прав — 44,58 євро.
  • Медична довідка (психотест) — 30−70 євро.
Автошкола
  • Реєстрація (matrícula) — 200−300 євро.
  • Теорія (можна вчитись самостійно) — 200−350 євро.
  • Практика — 700−1400 євро (урок 25−50 євро.)
За оформлення документів треба буде заплатити 45−80 євро.
А от за повторну здачу:
  • при 3-й спробі — знову сплачується 94,05 євро + нові практичні заняття.
Також слід зазначити, що ціни залежать від регіону.
Де найдешевше
Естремадура, Ла-Ріоха — 1100−1400 євро.
Середній рівень
Андалусія, Валенсія, Галісія, Кантабрія — 1200−1600 євро.
Найдорожче отримати права в Каталонії та Мадриді — це обійдеться від 1500−2000 євро.
В Іспанії, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), з цього року всі нові водії зобов’язані пройти курс з надання першої медичної допомоги.
Практичний іспит включає нові елементи. Наприклад, перевірка навичок водіння в складних погодних умовах (на симуляторі).
Нагадаємо, в Іспанії існує велика кількість штрафів для автмобілістів. Так, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), заборонено розміщувати будь-які предмети на вікнах, дзеркалах або склі авто, які можуть обмежувати видимість та підвищувати ризик аварій. Штраф за таке порушення варіюються до 1000 євро, а також можливе евакуювання автомобіля.

Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
Авто
