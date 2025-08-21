Скільки коштує отримати водійські права в Іспанії у 2025 році — Finance.ua

Скільки коштує отримати водійські права в Іспанії у 2025 році Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Скільки коштує отримати водійські права в Іспанії у 2025 році

Нещодавно в Україні встановили нові норми щодо складання іспитів на водійське посвідчення — вони стосуються як технічного обладнання для контролю за іспитами, так і умов повторного складання практичного тесту. Це має допомогти побороти корупцію та посилити контроль якості підготовки водіїв.

А от як здати на водійські права у Іспанії та скільки за це треба заплатити, розбираємось нижче.

Хто може отримати іспанські права

громадяни ЄС із пропискою,

студенти, які живуть понад 6 міс,

біженці з дозволом на роботу (6+ міс.)

резиденти з документами (arraigo, no lucrativa, investor).

громадяни Іспанії з DNI.

Категорія B — авто до 3,5 т, до 8 пасажирів, триколісні мотоцикли та легкі квадроцикли.

Мінімальний вік: 18 років (теорію можна здавати з 17 років і 9 міс).

Що потрібно для отримання прав

Медична довідка — проходження психотесту та отримання сертифіката в центрі Psicotécnico.

Теоретичний іспит — можна скласти самостійно, без автошколи. Доступні мови: іспанська, англійська, французька, німецька.

Практичний іспит — лише через автошколу (теорія може бути онлайн). Є школи з викладанням російською, але іспити приймають лише державною/офіційною мовою.

Можна здавати на автоматі, але у правах буде обмеження — штраф 500 євро, якщо сядете за авто з механікою.

Права видаються на 10 років після успішного складання обох іспитів.

Повна вартість прав категорії B — від 1200 до 2000 євро. Це сума з усіма обов’язковими витратами — від реєстрації до отримання посвідчення.

Обов’язкові платежі:

Збір DGT за іспити — 94,05 євро.

Видача прав — 44,58 євро.

Медична довідка (психотест) — 30−70 євро.

Автошкола

Реєстрація (matrícula) — 200−300 євро.

Теорія (можна вчитись самостійно) — 200−350 євро.

Практика — 700−1400 євро (урок 25−50 євро.)

За оформлення документів треба буде заплатити 45−80 євро.

А от за повторну здачу:

при 3-й спробі — знову сплачується 94,05 євро + нові практичні заняття.

Також слід зазначити, що ціни залежать від регіону.

Де найдешевше

Естремадура, Ла-Ріоха — 1100−1400 євро.

Середній рівень

Андалусія, Валенсія, Галісія, Кантабрія — 1200−1600 євро.

Найдорожче отримати права в Каталонії та Мадриді — це обійдеться від 1500−2000 євро.

В Іспанії, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), з цього року всі нові водії зобов’язані пройти курс з надання першої медичної допомоги.

Практичний іспит включає нові елементи. Наприклад, перевірка навичок водіння в складних погодних умовах (на симуляторі).

Нагадаємо, в Іспанії існує велика кількість штрафів для автмобілістів. Так, згідно з правилами Генерального управління дорожнього руху Іспанії (DGT), заборонено розміщувати будь-які предмети на вікнах, дзеркалах або склі авто, які можуть обмежувати видимість та підвищувати ризик аварій. Штраф за таке порушення варіюються до 1000 євро, а також можливе евакуювання автомобіля.

