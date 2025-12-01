Чи може скребок подряпати скло автомобіля Сьогодні 07:29 — Технології&Авто

Чи може скребок подряпати скло автомобіля

Водії масово допускають одну помилку під час очищення замерзлих шибок автомобіля. Це може призвести до появи подряпин на склі, особливо якщо скребти по брудному склу.

Взимку на склі збирається не лише лід, але й пісок, сіль, пил з дороги та мікроскопічні камінці. Про це пише Interia.

Як вибрати інструмент без ризику пошкодження

Коли водій прикладає до такої поверхні тверду кромку скребка і з силою починає здирати лід, вся ця суміш діє як абразивний папір. Спочатку видно лише дрібні подряпини під світлом, з часом з’являються виразні зматовування у полі зору водія. Вночі, при світлі фар автомобілів, що наближаються, видимість погіршується, а їзда стає виснажливою.

Скребок має бути виготовлений з твердого, але пружного пластику без гострих або вищерблених країв. Металеві леза, вироби з тонкої бляшки та навіть банківські картки викоритовувати не варто. Якісний скребок має з одного боку зубчасту кромку для розбивання товстого шару льоду, а з іншого гладку широку кромку для згрібання. Корисною є також гума для видалення залишків води. Зручним варіантом стане модель з коротким телескопічним держаком.

Скребок і видалення льоду

Процедуру слід розпочати з увімкнення обдуву на скло та, якщо автомобіль має таку функцію, обігріву переднього й заднього скла. Йдеться не про очікування 10 хвилин, а про легке підігрівання скла зсередини, завдяки чому лід почне танути. За наявності розморожувача у формі спрею слід обприскати скло і трохи почекати.

Коли лід трохи пом’якшає, використовують зубчастий бік скребка для делікатного розламування товстої кірки. Після цього переходять до гладкої кромки і знімають лід одним довгим рухом, замість того щоб терти туди-сюди по одному місцю. Не слід притискати скребок з максимальною силою.

Категорично не рекомендується виливати теплу або гарячу рідину на замерзле скло — різниця температур може спричинити появу тріщин або навіть повне розтріскування.

