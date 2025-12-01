Samsung та Apple готуються до підвищення цін на флагмани у 2026 році Сьогодні 00:37 — Технології&Авто

Samsung та Apple готуються до підвищення цін на флагмани у 2026 році

Поки покупці радіють стабільним цінам на смартфони, найближчими роками ситуація може змінитися через стрімке зростання цін на чіпи пам’яті. Це змушує виробників, зокрема Samsung, піднімати ціни на свої пристрої.

Сучасні флагмани потребують більше оперативної пам’яті через нові функції зі штучним інтелектом. Попит на чіпи також зростає серед комп’ютерних компаній та дата-центрів, що додатково підвищує вартість пам’яті.

Samsung вже підняла ціни на деякі планки пам’яті на 60%. Наприклад, 16 ГБ DDR5 подорожчала з 53 до 135 доларів, а 32 ГБ — зі 115 до 313 доларів. Це відображається на ціні смартфонів.

Можливо, вже наступного року Samsung підніме ціни на Galaxy S26, а Apple — на iPhone 18 Pro та Pro Max. Перший «доладний» iPhone може коштувати від 2300 доларів. Здається, ера стабільних цін на флагмани добігає кінця.

