Signal додає захищені резервні копії на iOS Сьогодні 03:24 — Технології&Авто

Signal додає захищені резервні копії на iOS

Signal запустив функцію захищених резервних копій на iOS, що дозволяє зберігати та відновлювати повідомлення у випадку втрати смартфона.

Про це компанія повідомила в Х.

Читайте також Signal запускає зашифровані резервні копії та вперше вводить платну підписку

Безплатна версія дає змогу зберігати до 100 МБ текстових повідомлень і медіафайлів за останні 45 днів.

Для повного резервування текстів і до 100 ГБ медіа пропонується платний план за $1,99 на місяць.

Функція працює з наскрізним шифруванням, як і на Android, де вона з’явилася у вересні.

Доступ до резервної копії здійснюється через 64-символьний ключ відновлення, який генерується на пристрої.

Читайте також У Signal спростили функцію запуску групових відеодзвінків

Signal наголошує, що не зможе допомогти користувачам у разі втрати цього ключа.

Як увімкнути резервне копіювання в Signal

Увімкнути резервне копіювання можна в розділі Settings → Backups, після чого потрібно зберегти ключ відновлення та вибрати тариф — безплатний або платний.

Після цього застосунок почне зберігати історію повідомлень і медіафайли.

Signal також планує додати захищені резервні копії до десктопного застосунку та з часом дозволити перенесення зашифрованої історії між Android, iOS і десктопом.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.