Signal додає захищені резервні копії на iOS
Signal запустив функцію захищених резервних копій на iOS, що дозволяє зберігати та відновлювати повідомлення у випадку втрати смартфона.
Про це компанія повідомила в Х.
Безплатна версія дає змогу зберігати до 100 МБ текстових повідомлень і медіафайлів за останні 45 днів.
Для повного резервування текстів і до 100 ГБ медіа пропонується платний план за $1,99 на місяць.
Функція працює з наскрізним шифруванням, як і на Android, де вона з’явилася у вересні.
Доступ до резервної копії здійснюється через 64-символьний ключ відновлення, який генерується на пристрої.
Signal наголошує, що не зможе допомогти користувачам у разі втрати цього ключа.
Як увімкнути резервне копіювання в Signal
Увімкнути резервне копіювання можна в розділі Settings → Backups, після чого потрібно зберегти ключ відновлення та вибрати тариф — безплатний або платний.
Після цього застосунок почне зберігати історію повідомлень і медіафайли.
Signal також планує додати захищені резервні копії до десктопного застосунку та з часом дозволити перенесення зашифрованої історії між Android, iOS і десктопом.
