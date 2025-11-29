0 800 307 555
укр
ТОП-10 імпортованих вживаних авто віком до 5 років

Технології&Авто
95
У жовтні українці придбали 26,1 тис. легкових автомобілів з пробігом. З цієї кількості 9,6 тис. (37%) становили ввезені з-за кордону вживані легковики віком до 5 років.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років

За даними аналітиків, найбільшу частку в цьому сегменті займають електромобілі — 57%.
Далі слідують бензинові (29%), гібридні (9%), дизельні (4%) та авто з ГБО (1%).
ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто до 5 років:
  • Tesla Model Y — 942 од.;
  • Tesla Model 3 — 602 од.;
  • Kia Niro — 438 од.;
  • Nissan Rogue — 290 од.;
  • Hyundai Kona — 280 од.;
  • Mazda CX-5 — 241 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 227 од.;
  • Audi e-tron Sportback — 185 од.;
  • Hyundai Ioniq 5 — 183 од.;
  • Chevrolet Bolt — 182 од.
Авто
