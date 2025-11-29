ТОП-10 імпортованих вживаних авто віком до 5 років Сьогодні 19:09 — Технології&Авто

ТОП-10 імпортованих вживаних авто віком до 5 років

У жовтні українці придбали 26,1 тис. легкових автомобілів з пробігом. З цієї кількості 9,6 тис. (37%) становили ввезені з-за кордону вживані легковики віком до 5 років.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років

За даними аналітиків, найбільшу частку в цьому сегменті займають електромобілі — 57%.

Далі слідують бензинові (29%), гібридні (9%), дизельні (4%) та авто з ГБО (1%).

ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто до 5 років:

Tesla Model Y — 942 од.;

Tesla Model 3 — 602 од.;

Kia Niro — 438 од.;

Nissan Rogue — 290 од.;

Hyundai Kona — 280 од.;

Mazda CX-5 — 241 од.;

Volkswagen Tiguan — 227 од.;

Audi e-tron Sportback — 185 од.;

Hyundai Ioniq 5 — 183 од.;

Chevrolet Bolt — 182 од.

