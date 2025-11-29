ТОП-10 імпортованих вживаних авто віком до 5 років
У жовтні українці придбали 26,1 тис. легкових автомобілів з пробігом. З цієї кількості 9,6 тис. (37%) становили ввезені з-за кордону вживані легковики віком до 5 років.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років
За даними аналітиків, найбільшу частку в цьому сегменті займають електромобілі — 57%.
Далі слідують бензинові (29%), гібридні (9%), дизельні (4%) та авто з ГБО (1%).
ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто до 5 років:
- Tesla Model Y — 942 од.;
- Tesla Model 3 — 602 од.;
- Kia Niro — 438 од.;
- Nissan Rogue — 290 од.;
- Hyundai Kona — 280 од.;
- Mazda CX-5 — 241 од.;
- Volkswagen Tiguan — 227 од.;
- Audi e-tron Sportback — 185 од.;
- Hyundai Ioniq 5 — 183 од.;
- Chevrolet Bolt — 182 од.
Раніше Finance.ua писав, що в Україні готують до запуску систему штрафних балів — механізм, який працює в багатьох європейських країнах. Його суть у тому, що за певні порушення водію не просто виписують штраф, а ще й нараховують бали. Коли їх стає занадто багато — водії отримують певні обмеження: від необхідності повторного навчання до тимчасового позбавлення права керування.
Детальніше читайте у статті: Система балів для водіїв: Україна збирається перейти до європейської моделі відповідальності на дорогах
