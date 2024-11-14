У Signal спростили функцію запуску групових відеодзвінків — Finance.ua
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У Signal спростили функцію запуску групових відеодзвінків

Технології&Авто
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У Signal спростили функцію запуску групових відеодзвінків
У Signal спростили функцію запуску групових відеодзвінків
Месенджер Signal впровадив спрощену функцію запуску групових відеодзвінків, що дозволяє користувачам приєднуватися до розмов за посиланням, без потреби створювати окремий груповий чат для дзвінка.
Про це повідомляє engadget.
Нововведення дає змогу запросити до 50 осіб на відеозустріч, просто надіславши їм багаторазове посилання, доступне у вкладці «Calls». Це полегшує процес запрошення, знімаючи необхідність вибирати контакти по одному. Для ведучих передбачено опцію модерації — нові учасники можуть приєднуватися тільки після схвалення.
Компанія підкреслює, що нова функція схожа на аналогічний інтерфейс Zoom і орієнтована на користувачів, які цінують приватність, але потребують зручних інструментів для відеоконференцій. Версія Signal для комп’ютера має розширені можливості для зручного використання.
Оновлення доступне для пристроїв на Android, iOS, Windows і macOS. Аби нові функції з’явилися треба оновити додаток до останньої версії.
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