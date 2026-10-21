Монетизація відео та платні консультації: LinkedIn запускає нові інструменти у застосунку

Окрім інструментів монетизації, LinkedIn анонсувала кілька оновлень для професійного спілкування.

LinkedIn представила нові функції для професійного спілкування, розвитку особистого бренду та заробітку на платформі.

Про це йдеться в офіційному блозі LinkedIn.

Серед новинок — монетизація відео через рекламу, платні консультації, цифрові візитівки та окрема стрічка публікацій від професійних контактів.

Як працюватиме монетизація контенту на LinkedIn

Компанія представила три нові інструменти для авторів контенту, консультантів і фрилансерів:

In-Stream Ads — заробіток на відео. Автори, які відповідають вимогам програми, зможуть отримувати дохід від реклами, що показуватиметься перед їхніми відео. Долучитися до програми можна буде через панель автора. Наразі функцію тестують серед окремих авторів і рекламодавців у США, згодом доступ планують розширити. Advice Sessions — платні консультації. Користувачі зможуть пропонувати індивідуальні консультації безпосередньо через свій профіль LinkedIn. Платформа дозволить керувати бронюваннями, приймати платежі та проводити відеозустрічі. Функція вже доступна передплатникам Business Premium у США, пізніше її запустять в інших країнах. Creator Dashboard — нова панель автора. В одному розділі можна буде керувати контентом, аналізувати його ефективність і знаходити можливості для розвитку аудиторії та заробітку. Функція зʼявиться в усьому світі протягом найближчих тижнів. У мобільному застосунку її можна буде відкрити через фотографію профілю у верхньому лівому куті.

Які ще будуть нові функції у LinkedIn

Окрім інструментів монетизації, LinkedIn анонсувала кілька оновлень для професійного спілкування.

Зокрема, компанія тестує Network Feed — окрему стрічку з публікаціями людей, із якими користувач має професійні звʼязки або на яких підписаний. Спочатку її випробовуватимуть у США, Індії, Великій Британії та Австралії.

Також користувачі зможуть створювати персоналізовані цифрові візитівки LinkedIn, додавати їх до цифрового гаманця та використовувати для обміну контактами під час особистих зустрічей.

Цю функцію поступово запускатимуть у всьому світі протягом найближчих місяців.

Для передплатників Premium уже доступні приватні нотатки в профілях інших користувачів. У них можна записувати, де відбулося знайомство, що обговорювали та коли варто відновити спілкування. Ця можливість працює в усьому світі.