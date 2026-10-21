Монетизація відео та платні консультації: LinkedIn запускає нові інструменти у застосунку
Як працюватиме монетизація контенту на LinkedIn
- In-Stream Ads — заробіток на відео. Автори, які відповідають вимогам програми, зможуть отримувати дохід від реклами, що показуватиметься перед їхніми відео. Долучитися до програми можна буде через панель автора. Наразі функцію тестують серед окремих авторів і рекламодавців у США, згодом доступ планують розширити.
- Advice Sessions — платні консультації. Користувачі зможуть пропонувати індивідуальні консультації безпосередньо через свій профіль LinkedIn. Платформа дозволить керувати бронюваннями, приймати платежі та проводити відеозустрічі. Функція вже доступна передплатникам Business Premium у США, пізніше її запустять в інших країнах.
- Creator Dashboard — нова панель автора. В одному розділі можна буде керувати контентом, аналізувати його ефективність і знаходити можливості для розвитку аудиторії та заробітку. Функція зʼявиться в усьому світі протягом найближчих тижнів. У мобільному застосунку її можна буде відкрити через фотографію профілю у верхньому лівому куті.
Які ще будуть нові функції у LinkedIn
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