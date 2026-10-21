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OpenAI додала в ChatGPT нову функцію для створення презентацій

Технології&Авто
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Щоб підготувати презентацію, користувачеві потрібно вказати її тему, визначити бажану структуру та надати базовий текст.
Щоб підготувати презентацію, користувачеві потрібно вказати її тему, визначити бажану структуру та надати базовий текст.
OpenAI розширює можливості ChatGPT, додаючи функції для створення презентацій. Спеціальний розділ Slides презентує інструменти, які допомагають генерувати слайди за допомогою штучного інтелекту, що значно спрощує підготовку лекцій, бізнес-звітів чи навчальних матеріалів.
Про це розповідається на офіційній сторінці проєкту.

Як працює створення презентацій у ChatGPT

Щоб підготувати презентацію, користувачеві потрібно вказати її тему, визначити бажану структуру та надати базовий текст.
Штучний інтелект допоможе сформулювати основні тези, опрацювати великі обсяги тексту й упорядкувати інформацію так, щоб її було зручно сприймати аудиторії.
Такі функції стануть у пригоді студентам, викладачам і корпоративним фахівцям. Замість того щоб починати роботу з чистого аркуша, можна згенерувати початковий план, виділити ключові розділи та наповнити їх змістом, а потім адаптувати матеріал під власні завдання.
За матеріалами:
iTechua
OpenAIChatGPTЧат ботШІ
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