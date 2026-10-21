OpenAI додала в ChatGPT нову функцію для створення презентацій

Щоб підготувати презентацію, користувачеві потрібно вказати її тему, визначити бажану структуру та надати базовий текст.

OpenAI розширює можливості ChatGPT, додаючи функції для створення презентацій. Спеціальний розділ Slides презентує інструменти, які допомагають генерувати слайди за допомогою штучного інтелекту, що значно спрощує підготовку лекцій, бізнес-звітів чи навчальних матеріалів.

Про це розповідається на офіційній сторінці проєкту.

Як працює створення презентацій у ChatGPT

Щоб підготувати презентацію, користувачеві потрібно вказати її тему, визначити бажану структуру та надати базовий текст.

Штучний інтелект допоможе сформулювати основні тези, опрацювати великі обсяги тексту й упорядкувати інформацію так, щоб її було зручно сприймати аудиторії.