Німеччина хоче стати світовим лідером промислового ШІ: уряд підписав меморандум з Nvidia про «фізичний ШІ»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та засновник і генеральний директор Nvidia Єнсен Хуанг

Уряд Німеччини та Nvidia домовилися разом розвивати промисловий штучний інтелект і моделі для physical AI. Країна хоче поєднати власну експертизу в машинобудуванні та виробництві з сучасними ШІ-технологіями.

Про це повідомили в компанії.

Паралельно Nvidia оголосила про плани інвестувати ще в чотири німецькі стартапи: Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo та Reflex Aerospace.

Як Німеччина та Nvidia розвиватимуть промисловий ШІ

Під час Invest in Germany Summit канцлер Фрідріх Мерц, Федеральне міністерство економіки та енергетики, Міністерство досліджень, технологій і космосу та Nvidia підписали спільну декларацію про наміри.

Сторони планують створити спільну ініціативу для розробки сучасних моделей physical AI і ширшого впровадження ШІ в німецькій промисловості. До роботи залучать німецьку платформу Industry 4.0, до якої входять представники влади, бізнесу, науки та галузевих асоціацій.

Німецький канцлер окремо звернувся до керівників Mittelstand із закликом пустити алгоритми до накопичених масивів даних підприємств;

CEO Nvidia Дженсен Хуанг запевнив, що ШІ не замінить німецьких інженерів, а стане підсилювачем їхніх навичок: «Ці знання належать вам, їх неможливо замінити — це шанс перезапустити інженерну спадщину країни».

За словами Мерца, Німеччина хоче стати одним із провідних у світі майданчиків для використання ШІ в машинобудуванні, автомобільній промисловості та серед постачальників для автопрому.

У які німецькі стартапи інвестує Nvidia

CEO Nvidia Хуанг оголосив про заплановані інвестиції Nvidia в чотири компанії:

Agile Robots — мюнхенського розробника промислових роботів, зокрема гуманоїда Agile ONE;

Avelios Medical — розробника ШІ-системи для лікарень;

Mirelo — стартап, який створює моделі для генерації звукових ефектів, мовлення та музики для відео;

Reflex Aerospace — берлінську компанію, яка розробляє супутники з терміном підготовки до запуску близько 12 місяців.

Раніше Nvidia вже інвестувала в німецькі n8n, Neura Robotics і Black Forest Labs.