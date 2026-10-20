Перший гучний крах ШІ-стартапу. Чому Character. ai продають

Популярний сервіс ШІ-компаньйонів Character. ai, який свого часу оцінювали в $1 млрд, опинився на межі закриття. 12 жовтня компанія подала заяву про банкрутство за главою 11 до суду штату Делавер і розпочала процес продажу активів.

Якщо покупця не знайдуть, платформу можуть закрити. Водночас Disney вже запропонувала $20 млн за ліцензію на частину її технологій.

Мільйони користувачів не врятували бізнес

Як з’ясувало видання 404 Media на основі судових документів, головною проблемою Character. ai стали високі витрати на роботу сервісу. За перші вісім місяців 2026 року стартап витратив $56,1 млн на обчислювальні потужності та ще $19,7 млн — на зарплати.

У серпні виручка компанії становила $5,3 млн: $2,8 млн принесли підписки, ще $2,5 млн — реклама. Однак щомісячні операційні збитки сягали $8−9 млн.

Платформою щомісяця користуються близько 12 млн людей, які проводять у середньому по дві години на день у розмовах із чатботами. Проте велика аудиторія не гарантує прибутковості: кожна взаємодія з ШІ потребує обчислювальних ресурсів.

За підрахунками оглядачів, у серпні Character. ai заробляла приблизно 44 центи на активного користувача, тоді як самі обчислення коштували 58 центів. Тобто витрати на обслуговування аудиторії перевищували дохід від неї ще до врахування інших операційних витрат.

Скорочення витрат не допомогло

Компанія намагалася зробити бізнес рентабельнішим: перейшла на дешевші відкриті моделі, скоротила штат, у 2025 році запустила рекламу, а у 2026-му додала внутрішні покупки. Витрати на обчислення вдалося майже вдвічі скоротити порівняно з рівнем $13,8 млн на місяць наприкінці 2024 року. Однак цього виявилося недостатньо, щоб вивести компанію на прибутковість.

«За останній рік Character. ai зробила суттєві кроки, щоб утримати й покращити бізнес в умовах серйозного юридичного, регуляторного та операційного тиску», — заявив Адамс.

Додатковим ударом стали звинувачення в тому, що чатботи платформи можуть шкодити підліткам. На тлі юридичних і регуляторних ризиків компанія шукала фінансування, однак із 28 потенційних партнерів лише один надіслав пропозицію — і вона виявилася нездійсненною.

Google отримала засновників, Disney цікавиться технологіями

Character. ai заснували у 2021 році колишні інженери Google Ноам Шазір і Деніел де Фрейтас. За даними PitchBook, які наводить TechCrunch, стартап залучив понад $193 млн.

У 2024 році Google заплатила $2,7 млрд за неексклюзивну ліцензію на технології Character. ai та повернула до себе засновників компанії. У вересні 2026-го до Disney перейшов тодішній CEO Карандіп Ананд разом із частиною команди.

Тепер активи стартапу виставили на продаж. Disney запропонувала $20 млн за ліцензію на частину технологій. Завершити продаж планують наприкінці листопада або на початку грудня.

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Окреме питання — доля персональних даних. Генеральні прокурори десятків американських штатів вимагають гарантій, що листування користувачів не продадуть разом з активами компанії. Йдеться про мільйони людей, серед яких щонайменше 2 млн дітей.

«Наша найчутливіша персональна інформація — не актив, який можна купувати й продавати, особливо на розпродажі після банкрутства», — наголосив юрист Electronic Frontier Foundation Маріо Трухільо.

Побоювання пов’язані, зокрема, з історією компанії 23andMe. Після її банкрутства генетичні дані клієнтів продали попри позови, подані більш ніж двома десятками штатів.

Чи свідчить банкрутство про кризу ШІ-індустрії

Character. ai — не перший гучний провал у галузі. У 2025 році неплатоспроможним визнали стартап Builder. ai, який раніше оцінювали в $1,5 млрд. За його технологіями, що позиціювалися як штучний інтелект, фактично працювали сотні програмістів з Індії. У випадку Character. ai проблема інша: компанія мала реальний продукт і значну аудиторію, але не змогла збалансувати доходи та витрати.

Сумніви щодо перспектив ШІ-бізнесу висловлюють і через фінансові результати найбільших гравців. Навесні OpenAI не досягла запланованих показників зростання аудиторії ChatGPT і фінансових результатів, що позначилося на акціях NVIDIA та Oracle.

За кілька днів до банкрутства Character. ai мільярдер Рей Даліо назвав ринок штучного інтелекту «класичною бульбашкою». На його думку, зростання ставок і борги, залучені для створення інфраструктури, наближають її до точки розриву.

Наступного дня після подання заяви Character. ai Міжнародний валютний фонд попередив: різке скорочення інвестицій у ШІ може спричинити падіння ринків і зменшити світовий ВВП на 1,1% до 2028 року. Директорка фонду Кристаліна Георгієва заявила, що світова економіка нині «стоїть на одній нозі — нозі ШІ».

«Ось і маємо перший мертвий ШІ-стартап, одне з перших великих імен!» — відреагував Ед Зітрон, один із найгучніших критиків ШІ-індустрії.

Водночас банкрутство Character. ai саме по собі не означає, що вся галузь опинилася на межі краху. Зобов’язання стартапу оцінюють у $50−100 млн, тоді як великі технологічні компанії щороку вкладають сотні мільярдів доларів у дата-центри. OpenAI та Anthropic продовжують залучати інвестиції, а Google і Meta можуть фінансувати розвиток ШІ завдяки іншим напрямам бізнесу.