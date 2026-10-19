Скільки сплатили до бюджету власники елітних авто

За дев’ять місяців 2026 року власники елітних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 260,5 млн грн транспортного податку.
Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 58,5%, або на 96,1 млн грн більше, пише ДПС. Страхування автомобіля (ОСЦПВ): обирайте автоцивілку онлайн від найкращих страхових компаній України.
Лідерами за обсягами сплати стали:
- Дніпропетровська область — 23,8 млн грн;
- Одеська область — 19,9 млн грн;
- Харківська область — 19 млн гривень.
Надходження транспортного податку залишаються у бюджетах громад, які можуть використовувати їх на фінансування ремонту доріг, благоустрою територій та соціальних програм.
Транспортний податок сплачують фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють легковими автомобілями, що відповідають установленим критеріям.
Йдеться про автомобілі, яким не більше п’яти років включно, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат. Станом на 1 січня 2026 року це 3 млн 242 тис. 625 гривень.
Ставка податку фіксована — 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.
Перелік моделей, які підлягають оподаткуванню, щороку затверджує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. У 2026 році до нього увійшла 1 281 модель преміум- та люкс-класу.
Серед марок, автомобілі яких найчастіше потрапляють до переліку
Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin і McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.
Раніше ми писали,
на українському ринку нових легковиків автомобілі з бензиновими двигунами традиційно залишаються найпопулярнішими. У вересні автопарк країни поповнили 13,1 тис. таких авто. Це на 4% більше, ніж у вересні минулого року. Раніше Finance.ua писав, що у вересні українці придбали майже 4,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з вереснем 2025 року попит на електрокари зменшився вдвічі. Водночас попит на електромобілі в Україні скоротився вдвічі. У вересні українці придбали майже 4,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з вереснем 2025 року попит на електрокари зменшився вдвічі.