Скільки сплатили до бюджету власники елітних авто

За дев’ять місяців 2026 року власники елітних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 260,5 млн грн транспортного податку.

Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 58,5%, або на 96,1 млн грн більше, пише ДПС.

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Лідерами за обсягами сплати стали:

м. Київ — 74,2 млн грн;

Дніпропетровська область — 23,8 млн грн;

Одеська область — 19,9 млн грн;

Харківська область — 19 млн гривень.

Надходження транспортного податку залишаються у бюджетах громад, які можуть використовувати їх на фінансування ремонту доріг, благоустрою територій та соціальних програм.

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Транспортний податок сплачують фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють легковими автомобілями, що відповідають установленим критеріям.

Йдеться про автомобілі, яким не більше п’яти років включно, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат. Станом на 1 січня 2026 року це 3 млн 242 тис. 625 гривень.

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Ставка податку фіксована — 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

Перелік моделей, які підлягають оподаткуванню, щороку затверджує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. У 2026 році до нього увійшла 1 281 модель преміум- та люкс-класу.

Серед марок, автомобілі яких найчастіше потрапляють до переліку

Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin і McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.

Раніше ми писали , на українському ринку нових легковиків автомобілі з бензиновими двигунами традиційно залишаються найпопулярнішими. У вересні автопарк країни поповнили 13,1 тис. таких авто. Це на 4% більше, ніж у вересні минулого року.

Раніше Finance.ua писав , що у вересні українці придбали майже 4,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з вереснем 2025 року попит на електрокари зменшився вдвічі.