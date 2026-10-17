0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Механік назвав три авто, які часто ламаються

Технології&Авто
353
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Механік в автомайстерні ремонтує авто
Механік в автомайстерні ремонтує авто, Фото: magnific
Багаторічна практика у сфері обслуговування транспортних засобів дає змогу автомеханікам виявляти приховані вразливості популярних машин задовго до того, як вони стануть масовими проблемами. Досвідчений американський майстер Джон Лінг застеріг потенційних покупців від вибору окремих поширених моделей через їхню схильність до передчасного ламання.
Про це пише DailyMail.
За його спостереженнями, складні електронні системи та особливості конструктивних матеріалів значно збільшують підсумкову вартість утримання таких транспортних засобів.
Саме тому фахівець радить детально аналізувати потенційні витрати на ремонт ще до моменту оформлення угоди про купівлю.

Audi A4

Німецький седан середнього розміру відрізняється високими динамічними характеристиками та чудовим рівнем керованості на дорозі.
Проте майстер застерігає, що надмірна кількість високотехнологічного оснащення з часом перетворюється на справжній електронний хаос, перевантажуючи приладову панель численними помилками.
Audi A4
Audi A4
Більшість подібних збоїв у роботі бортових комп’ютерів, датчиків і модулів виникає вже через чотири-шість років експлуатації через передчасне впровадження сирих технологій.
Початкова вартість цієї моделі становить $42 000 (близько 1 890 000 грн).
Окрім ризиків із боку електроніки, специфічні елементи підвіски та спеціалізовані підшипники маточин, які забезпечують плавність ходу, вимагають суттєвих фінансових витрат під час заміни.

Volkswagen Jetta

Jetta позиціюється як більш доступна альтернатива європейським преміальним седанам із базовим цінником від $21 995 (орієнтовно 990 000 грн).
На початку використання автомобіль демонструє стабільну та м’яку їзду, однак після подолання позначки близько 128 750 км ситуація кардинально змінюється.
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
За словами експерта, після цього пробігу машина втрачає надійність, а ремонти починають вимагати значних капіталовкладень.
Додатковою проблемою є обмежена доступність деяких оригінальних запчастин, через що їхня заміна коштує на 30−60% дорожче порівняно з аналогічними роботами для інших авто цього класу.

Ford F-150

Повнорозмірний пікап F-150 залишається одним із найпопулярніших транспортних засобів на ринку завдяки своїй довговічності та високому попиту.
Проте ключовою вразливістю автомобіля є використання алюмінієвих деталей для створення структури кузова замість високоміцної сталі, якій віддають перевагу конкуренти.
Ford F-150
Ford F-150
Застосування легкого металу допомагає знизити витрату пального, але під час деформацій алюміній зминається за іншою траєкторією, що суттєво ускладнює та здорожує кузовний ремонт.
Базова вартість моделі починається від $38 810 (приблизно 1 746 000 грн), а преміальні версії можуть досягати $80 000 (понад 3 600 000 грн).
За матеріалами:
Обозреватель
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems