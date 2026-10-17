Механік назвав три авто, які часто ламаються

Багаторічна практика у сфері обслуговування транспортних засобів дає змогу автомеханікам виявляти приховані вразливості популярних машин задовго до того, як вони стануть масовими проблемами. Досвідчений американський майстер Джон Лінг застеріг потенційних покупців від вибору окремих поширених моделей через їхню схильність до передчасного ламання.

Про це пише DailyMail.

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За його спостереженнями, складні електронні системи та особливості конструктивних матеріалів значно збільшують підсумкову вартість утримання таких транспортних засобів.

Саме тому фахівець радить детально аналізувати потенційні витрати на ремонт ще до моменту оформлення угоди про купівлю.

Audi A4

Німецький седан середнього розміру відрізняється високими динамічними характеристиками та чудовим рівнем керованості на дорозі.

Проте майстер застерігає, що надмірна кількість високотехнологічного оснащення з часом перетворюється на справжній електронний хаос, перевантажуючи приладову панель численними помилками.

Audi A4

Більшість подібних збоїв у роботі бортових комп’ютерів, датчиків і модулів виникає вже через чотири-шість років експлуатації через передчасне впровадження сирих технологій.

Початкова вартість цієї моделі становить $42 000 (близько 1 890 000 грн).

Окрім ризиків із боку електроніки, специфічні елементи підвіски та спеціалізовані підшипники маточин, які забезпечують плавність ходу, вимагають суттєвих фінансових витрат під час заміни.

Volkswagen Jetta

Jetta позиціюється як більш доступна альтернатива європейським преміальним седанам із базовим цінником від $21 995 (орієнтовно 990 000 грн).

На початку використання автомобіль демонструє стабільну та м’яку їзду, однак після подолання позначки близько 128 750 км ситуація кардинально змінюється.

Volkswagen Jetta

За словами експерта, після цього пробігу машина втрачає надійність, а ремонти починають вимагати значних капіталовкладень.

Додатковою проблемою є обмежена доступність деяких оригінальних запчастин, через що їхня заміна коштує на 30−60% дорожче порівняно з аналогічними роботами для інших авто цього класу.

Ford F-150

Повнорозмірний пікап F-150 залишається одним із найпопулярніших транспортних засобів на ринку завдяки своїй довговічності та високому попиту.

Проте ключовою вразливістю автомобіля є використання алюмінієвих деталей для створення структури кузова замість високоміцної сталі, якій віддають перевагу конкуренти.

Ford F-150

Застосування легкого металу допомагає знизити витрату пального, але під час деформацій алюміній зминається за іншою траєкторією, що суттєво ускладнює та здорожує кузовний ремонт.