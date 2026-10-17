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Попит на електромобілі в Україні скоротився вдвічі: найпопулярніші моделі вересня

Технології&Авто
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Найпопулярніші електромобілі вересня
Найпопулярніші електромобілі вересня, Фото: magnific
У вересні українці придбали майже 4,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з вереснем 2025 року попит на електрокари зменшився вдвічі.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які електрокари обирали українці у вересні

Більшість придбаних у вересні електромобілів були легковими — 4 349 авто. Із них 448 були новими, що на 80% менше, ніж роком раніше. Ще 3901 авто — уживаними (-42%).
Серед 222 зареєстрованих комерційних електромобілів новими були лише 10. Для порівняння, торік у вересні з 223 таких авто 46 були новими.
Найпопулярнішим новим електрокаром став BYD Sea Lion 06 EV. У вересні українці придбали 109 таких авто.
BYD Sea Lion 06 EV
BYD Sea Lion 06 EV
ТОП-5 нових електрокарів:
  1. BYD Sea Lion 06 EV — 109 авто;
  2. Volkswagen ID. Unyx — 35 авто;
  3. Zeekr 7X — 33 авто;
  4. Zeekr 001 — 27 авто;
  5. BYD Sea Lion 05 EV — 24 авто.
Серед імпортованих електромобілів із пробігом перше місце посіла Tesla Model Y.
Tesla Model Y.
Tesla Model Y.
До п’ятірки найпопулярніших вживаних моделей також увійшли:
  1. Tesla Model Y — 512 авто;
  2. Nissan Leaf — 484 авто;
  3. Tesla Model 3 — 468 авто;
  4. Chevrolet Bolt — 200 авто;
  5. Renault Zoe — 167 авто.
За матеріалами:
Finance.ua
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