Попит на електромобілі в Україні скоротився вдвічі: найпопулярніші моделі вересня

У вересні українці придбали майже 4,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з вереснем 2025 року попит на електрокари зменшився вдвічі.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які електрокари обирали українці у вересні

Більшість придбаних у вересні електромобілів були легковими — 4 349 авто. Із них 448 були новими, що на 80% менше, ніж роком раніше. Ще 3901 авто — уживаними (-42%).

Серед 222 зареєстрованих комерційних електромобілів новими були лише 10. Для порівняння, торік у вересні з 223 таких авто 46 були новими.

Найпопулярнішим новим електрокаром став BYD Sea Lion 06 EV. У вересні українці придбали 109 таких авто.

BYD Sea Lion 06 EV

ТОП-5 нових електрокарів:

BYD Sea Lion 06 EV — 109 авто; Volkswagen ID. Unyx — 35 авто; Zeekr 7X — 33 авто; Zeekr 001 — 27 авто; BYD Sea Lion 05 EV — 24 авто.

Серед імпортованих електромобілів із пробігом перше місце посіла Tesla Model Y.

Tesla Model Y.

До п’ятірки найпопулярніших вживаних моделей також увійшли: