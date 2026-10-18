Найпопулярніші бензинові автівки: які моделі обирають українці
Найпопулярніші бензинові автомобілі
- Hyundai Tucson — 146 авто;
- Skoda Kodiaq — 110 авто;
- Mazda CX-5 — 109 авто;
- Renault Duster — 108 авто;
- Suzuki SX4 — 102 авто.
- Volkswagen Golf — 737 авто;
- Volkswagen Tiguan — 721 авто;
- Nissan Rogue — 569 авто;
- Audi Q5 — 567 авто;
- Skoda Octavia — 349 авто.
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