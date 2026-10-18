Найпопулярніші бензинові автівки: які моделі обирають українці

На українському ринку нових легковиків автомобілі з бензиновими двигунами традиційно залишаються найпопулярнішими. У вересні автопарк країни поповнили 13,1 тис. таких авто. Це на 4% більше, ніж у вересні минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші бензинові автомобілі

Із загальної кількості 1,9 тис. авто були новими — на 9% менше, ніж торік. Ще 11,2 тис. становили вживані автомобілі, ввезені з-за кордону. Їхня кількість зросла на 7%.

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Серед нових легковиків із бензиновими двигунами найпопулярнішим став Hyundai Tucson.

До п’ятірки лідерів також увійшли:

Hyundai Tucson — 146 авто; Skoda Kodiaq — 110 авто; Mazda CX-5 — 109 авто; Renault Duster — 108 авто; Suzuki SX4 — 102 авто.

Серед імпортованих автомобілів із пробігом перше місце посів Volkswagen Golf.

До ТОП-5 найпопулярніших моделей також потрапили:

Volkswagen Golf — 737 авто; Volkswagen Tiguan — 721 авто; Nissan Rogue — 569 авто; Audi Q5 — 567 авто; Skoda Octavia — 349 авто.

Раніше Finance.ua писав , що у вересні українці придбали майже 4,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з вереснем 2025 року попит на електрокари зменшився вдвічі.