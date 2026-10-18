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Найпопулярніші бензинові автівки: які моделі обирають українці

Технології&Авто
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Найпопулярніші бензинові авто вересня
Найпопулярніші бензинові авто вересня, Фото: magnific
На українському ринку нових легковиків автомобілі з бензиновими двигунами традиційно залишаються найпопулярнішими. У вересні автопарк країни поповнили 13,1 тис. таких авто. Це на 4% більше, ніж у вересні минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші бензинові автомобілі

Із загальної кількості 1,9 тис. авто були новими — на 9% менше, ніж торік. Ще 11,2 тис. становили вживані автомобілі, ввезені з-за кордону. Їхня кількість зросла на 7%.
Серед нових легковиків із бензиновими двигунами найпопулярнішим став Hyundai Tucson.
До п’ятірки лідерів також увійшли:
  1. Hyundai Tucson — 146 авто;
  2. Skoda Kodiaq — 110 авто;
  3. Mazda CX-5 — 109 авто;
  4. Renault Duster — 108 авто;
  5. Suzuki SX4 — 102 авто.
Серед імпортованих автомобілів із пробігом перше місце посів Volkswagen Golf.
До ТОП-5 найпопулярніших моделей також потрапили:
  1. Volkswagen Golf — 737 авто;
  2. Volkswagen Tiguan — 721 авто;
  3. Nissan Rogue — 569 авто;
  4. Audi Q5 — 567 авто;
  5. Skoda Octavia — 349 авто.
Раніше Finance.ua писав, що у вересні українці придбали майже 4,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з вереснем 2025 року попит на електрокари зменшився вдвічі.
Найпопулярнішим новим електрокаром став BYD Sea Lion 06 EV. У вересні українці придбали 109 таких авто. Серед імпортованих електромобілів із пробігом перше місце посіла Tesla Model Y.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок України
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