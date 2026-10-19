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Світ недооцінює небезпеки від штучного інтелекту — МВФ

Технології&Авто
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Хоча ШІ вже зміцнює світову економіку, він може спричинити негативні потрясіння без швидкого зростання продуктивності.
Хоча ШІ вже зміцнює світову економіку, він може спричинити негативні потрясіння без швидкого зростання продуктивності.
Ризики штучного інтелекту можуть перевищити його можливості, якщо не буде запроваджено належних запобіжних заходів та етичної бази.
Про це заявила в понеділок директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, пише Reuters.
Вона підтримала поєднання саморегулювання галузі та залучення ключових урядів. Георгієва підкреслила, що хоча ШІ вже зміцнює світову економіку, він може спричинити негативні потрясіння без швидкого зростання продуктивності.
Вона порівняла нинішній розвиток технології з гоночними болідами «Формули-1», що мчать без жодних захисних бар’єрів для глядачів, наголосивши на необхідності доступу до цифрової інфраструктури та електроенергії для всіх країн.

Позиція розробників

Співзасновник компанії Anthropic Джек Кларк підхопив аналогію, пожартувавши про перегони вночі та можливу відсутність гальм у машинах. Він погодився, що регулювання не має бути повністю добровільним, і підтримав необхідність запровадження стандартів здорового глузду для вселяння довіри до технології.
За його словами, Anthropic уже залучає сторонніх оцінювачів до перевірки даних і тестування систем, а встановлення стандартів починається через політичні рамки в Європейському Союзі та зобов’язання в США.
Кларк також привітав подібні ініціативи щодо прозорості з боку компанії SpaceX Ілона Маска.
Водночас заступниця міністра фінансів США Ерін Браун під час окремої пресконференції зазначила, що МВФ надто зосереджений на ризиках і має приділяти більше уваги позитивним економічним можливостям штучного інтелекту.
За матеріалами:
Діло
ШІМВФ
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