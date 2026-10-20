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Volkswagen випустила доступнішу версію ID. Cross

Технології&Авто
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Volkswagen ID. Cross
Volkswagen ID. Cross
Volkswagen запропонувала нову базову комплектацію Trend для електричного кросовера ID.Cross. У Німеччині модель тепер коштує від €27 995. Щоб знизити ціну, виробник встановив у початкову версію акумулятор меншої ємності та двигун із помірнішою потужністю.

Три варіанти потужності

У версії Trend електрокросовер оснащений акумулятором на 37 кВт·год і електродвигуном потужністю 85 кВт (116 к. с.). Також покупцям доступна модифікація з двигуном на 99 кВт (135 к. с.). Максимальна швидкість обох варіантів становить 160 км/год.
Volkswagen випустила доступнішу версію ID. Cross
За циклом WLTP автомобіль може проїхати до 324 км на одному заряді. Фактичний запас ходу залежатиме від температури, швидкості та дорожніх умов.
Базовий акумулятор підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, а більша батарея — до 105 кВт. Заряджання з 10% до 80% займає приблизно 27 хвилин у версії LFP та 24 хвилини з акумулятором NMC. Для домашніх і громадських зарядних станцій змінного струму передбачено потужність до 11 кВт.
Volkswagen випустила доступнішу версію ID. Cross

Скільки коштує Volkswagen ID. Cross

Раніше початкова вартість Volkswagen ID. Cross перевищувала €35 тисяч. Нова комплектація Trend знизила поріг входу в модель, проте має скромніше оснащення порівняно з дорожчими версіями.
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Перед покупкою варто врахувати перелік обладнання та характеристики батареї. Запасу ходу до 324 км за WLTP може вистачати для щоденних міських поїздок, тоді як для частих далеких маршрутів практичнішою може бути модифікація з більшою батареєю.
Volkswagen ID. Cross Trend уже можна конфігурувати на німецькому сайті виробника. Ціна базової версії становить €27 995.
За матеріалами:
Portaltele
АвтоЕлектромобіліVolkswagen
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