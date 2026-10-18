Volkswagen показав розкішний кросовер за адекватні гроші (фото)

Німецький автогігант офіційно запустив на китайському ринку новий великий гібридний позашляховик ID. Era 8X, який коштує від 33 900 доларів. Новинка розроблена спільно з місцевим партнером SAIC і кардинально відрізняється від звичних нам Tiguan чи Touareg. Автомобіль отримав футуристичний дизайн та передові технології.

Про це повідомляє видання Carscoops.

Техніка та вражаючий запас ходу

Модель ID. Era 8X побудована на сучасній 800-вольтній архітектурі та пропонується виключно як електромобіль зі збільшеним запасом ходу (EREV).

Під капотом працює 1,5-літровий турбомотор на 141 кінську силу, який не крутить колеса, а виконує роль генератора для батареї.

Покупцям пропонують два варіанти акумуляторів. Базова літій-іонна батарея на 51,1 кВт-год забезпечує 373 кілометри суто електричного пробігу, а топова на 65,2 кВт-год дозволяє проїхати на електротязі до 451 кілометра.

Якщо ж враховувати повний бак пального та заряджену батарею, загальний запас ходу базової версії сягає 1567 кілометрів. Старші модифікації здатні подолати без дозаправки фантастичні 1602 кілометри.

Volkswagen ID. Era 8X

Ціни, які дивують

Найцікавіше в цій історії — прайс-лист, який виглядає дуже привабливо навіть за мірками китайського ринку. Базова задньопривідна версія Pro з двигуном на 295 сил стартує від 33 900 доларів.

Повнопривідний варіант Max із двома моторами загальною потужністю 496 конячок обійдеться у 37 300 доларів.

Базова версія Pro стартує від 33 900 доларів

Топові комплектації з більшою батареєю коштують від 40 300 до 43 300 доларів, але зараз виробник пропонує тимчасову знижку, яка робить машину ще дешевшою на три тисячі.

За ці гроші водій отримує не лише потужність, а й розкішний салон із двома 15,6-дюймовими дисплеями, проєкційним екраном та бездротовими зарядками.

Крім того, всі авто штатно оснащені просунутим автопілотом від Momenta з лідаром та 26 сенсорами.

Чи приїде новинка в Європу

Наразі Volkswagen офіційно не підтверджує плани щодо експорту ID. Era 8X на інші ринки.

Проте компанія вже проводить дослідження, щоб з’ясувати, чи вигідно продавати свої китайські моделі в Європі.

Усі авто штатно оснащені просунутим автопілотом