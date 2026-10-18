Google представила Fitbit Edge, фітнес-трекер з OLED-екраном і змінною батареєю

Google представила Fitbit Edge — новий фітнес-трекер із яскравим OLED-дисплеєм, вбудованим GPS і автономністю до тижня. Пристрій отримав фізичну кнопку збоку, підтримку Google Maps і змінний акумулятор, а його ціна становить $179,99.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Fitbit Edge позиціонують як проміжний варіант між компактним трекером Fitbit Air без екрана та повноцінним смартгодинником Google Pixel Watch. Новинка має поєднати простоту фітнес-браслета з деякими можливостями розумного годинника.

Яскравий дисплей і фізична кнопка

Однією з головних особливостей Fitbit Edge став гібридний OLED-дисплей, який Google називає найбільшим і найяскравішим екраном серед своїх фітнес-трекерів.

Порівняно з попередніми моделями Fitbit площа перегляду зросла на 46%, а дисплей розрахований на комфортне використання навіть під прямими сонячними променями.

Fitbit Edge

Інтерфейс побудований навколо карток Tiles. Хоча пристрій не працює на повноцінній Wear OS, він підтримує керування дзвінками та сповіщеннями, а також Google Maps.

Завдяки цьому Fitbit Edge пропонує більше можливостей, ніж звичайний фітнес-браслет.

Корпус завтовшки 11,5 мм має металеві елементи, а збоку розташована фізична кнопка. Вона дає змогу керувати пристроєм без постійного використання сенсорного екрана.

GPS, автоматичне розпізнавання тренувань та інші функції

Fitbit Edge отримав вбудований GPS, якого немає у Fitbit Air. Тому користувачі зможуть записувати маршрути, швидкість і дистанцію під час бігу, їзди на велосипеді, плавання та походів без необхідності покладатися на GPS смартфона.

Трекер також автоматично розпізнає до 100 типів фізичної активності. Ця функція згодом з’явиться і у Fitbit Air.

Fitbit Edge отримав вбудований GPS

Серед інших можливостей — моніторинг сну, відстеження менструального циклу, електрокардіограма та інструменти Google Health, зокрема функції Health Guardian для спостереження за показниками здоров’я.

Пристрій також підтримує ШІ-тренера, який допомагає аналізувати активність і давати рекомендації щодо тренувань.

До тижня роботи та змінний акумулятор

За заявою Google, Fitbit Edge працює до семи днів на одному заряді. Повне заряджання займає близько 90 хвилин.

Окремою перевагою стала змінна батарея. Її можна замінити після зношення, що потенційно подовжує термін служби пристрою та зменшує потребу купувати новий трекер через деградацію акумулятора.

Ремінці Fitbit Edge можна змінювати

Як і в інших моделях Fitbit, ремінці можна змінювати. Google пропонує спортивний варіант Active Sport, гнучкий Performance Loop із мікрорегулюванням та металевий браслет Metal Links.