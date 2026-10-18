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Який середньорозмірний позашляховик обрати: ТОП-5 авто

Технології&Авто
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Рейтинг позашляховиків
Рейтинг позашляховиків, Фото: magnific
Вибір середньорозмірного позашляховика залежить не лише від потужності двигуна чи зовнішнього вигляду, а й від надійності, комфорту та можливостей автомобіля за межами асфальтованих доріг. Land Rover Defender залишається популярним завдяки поєднанню преміального інтер’єру, впізнаваного дизайну та серйозних позашляхових характеристик.
Однак у рейтингу автомобільних експертів зі SlashGear є моделі, які демонструють не гірші, а подекуди й кращі результати за окремими показниками.
Серед них — п’ять SUV від Honda, Lucid, Toyota, Genesis і Subaru, які пропонують різні підходи до поєднання прохідності, технологій, комфорту та вартості.

Honda Passport

Honda Passport орієнтований на водіїв, яким потрібен місткий і практичний автомобіль для повсякденних поїздок та подорожей за межами міста.
Honda Passport
Honda Passport
Попри використання опорного кузова, характерного для багатьох сучасних кросоверів, модель має виразний позашляховий характер.
Особливо це помітно у виконанні TrailSport, яке розраховане на активніший відпочинок і рух складнішими маршрутами.
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Додатковою перевагою є брутальний дизайн, завдяки якому автомобіль не губиться серед інших середньорозмірних SUV.
Passport посідає одне з провідних місць серед середньорозмірних позашляховиків за оцінками Consumer Reports. Важливою перевагою моделі є нижча стартова вартість порівняно з Land Rover Defender.

Lucid Gravity

Lucid Gravity пропонує зовсім інший підхід до сегмента середньорозмірних позашляховиків. Це повністю електрична модель із футуристичним дизайном, плавними лініями кузова та технологічним інтер’єром.
Lucid Gravity
Lucid Gravity
На відміну від традиційного Land Rover Defender із його квадратними формами та акцентом на класичну позашляхову конструкцію, Gravity робить ставку на електричну силову установку, сучасні технології та високі динамічні характеристики.
Gravity варто розглядати покупцям, які шукають поєднання електричного приводу, сучасного оснащення й преміального комфорту, а не класичний автомобіль для складного бездоріжжя.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser залишається одним із найвідоміших автомобілів для подорожей складними маршрутами.
Його ключова особливість — рамна конструкція, яка відповідає запитам водіїв, для яких важливі міцність і впевненість на бездоріжжі.
Модель також має багату історію та репутацію автомобіля, створеного для експлуатації в різноманітних умовах.
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Водночас вибір комплектацій і силових установок у Land Cruiser обмеженіший, ніж у Defender.
Автомобіль може зацікавити тих, хто віддає перевагу перевіреній конструкції, позашляховим можливостям і репутації бренду, а не максимальній кількості преміальних опцій.

Genesis GV80

Genesis GV80 орієнтований передусім на покупців, які цінують комфорт, вишуканий дизайн і якісне оснащення.
Genesis GV80
Genesis GV80
На відміну від Defender, який поєднує розкіш із вираженими позашляховими властивостями, GV80 більше зосереджений на комфортному пересуванні дорогами загального користування та преміальному досвіді водіння.
GV80 стане доречним вибором для тих, кому важливі преміальний інтер’єр, дорожній комфорт і співвідношення оснащення та вартості, а не максимальна прохідність.

Subaru Outback

Subaru Outback у версії 2026 модельного року отримав більш традиційний вигляд позашляховика порівняно з попередніми поколіннями, які нагадували універсали підвищеної прохідності.
Subaru Outback
Subaru Outback
Модель поєднує практичність для щоденного використання з можливістю пересуватися нерівними дорогами. Завдяки цьому Outback може зацікавити водіїв, яким потрібен універсальний автомобіль для міста, подорожей і активного відпочинку.
За матеріалами:
Обозреватель
Авто
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