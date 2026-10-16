У Європі встановлюють радари прямо в асфальт: які порушення вони фіксують

В Італії тестують систему контролю дорожнього руху, яка фіксує небезпечні обгони за допомогою обладнання, вмонтованого безпосередньо в асфальт. Технологія SV3 має автоматично записувати порушення на відео, яке може стати підставою для накладення штрафу.

Про це повідомляє польське видання Moto.pl.

Як працюють радари в асфальті

Система під назвою sorpassometro використовує спеціальні датчики та камери, вбудовані в дорожнє покриття. Вони виявляють підозрілі маневри й зберігають 15-секундний відеозапис, який охоплює події до, під час і після ймовірного порушення.

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Дані аналізує штучний інтелект: він розпізнає тип транспортного засобу, зчитує номерний знак і визначає координати місця події. Зібрані матеріали автоматично передаються місцевій поліції, яка ухвалює рішення щодо штрафу.

Пілотний проєкт реалізували на національній трасі SS18 у регіоні Калабрія на півдні Італії. Ця місцевість відома звивистими дорогами, де через складний рельєф та обмежену видимість особливо важливо контролювати безпеку обгонів.

Чи можуть такі радари з’явитися в Україні

Використання подібних систем в Україні потребувало б належного законодавчого врегулювання, зокрема щодо збору й обробки даних. Також важливо визначити, як технологія враховуватиме право водіїв на приватність.

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Серед потенційних переваг системи — автоматична фіксація небезпечних маневрів і можливість посилити контроль на складних ділянках доріг. Водночас інформації про плани впровадження таких радарів в Україні немає.