5 зарядних станцій, які можуть заживити холодильник

Підлаштовувати зберігання продуктів під графіки відключень електроенергії непросто. Особливо якщо світло не вмикають довше, ніж планувалося, а в холодильнику залишаються продукти на кілька днів. Зарядна станція дає змогу підтримувати охолодження, проте під час вибору важливо враховувати не тільки ємність батареї.

Тривалість роботи холодильника залежить від його середнього споживання електроенергії з урахуванням пауз у роботі компресора. Фахівці розглянули два умовні сценарії: 40 і 80 Вт, що відповідає приблизно 0,96 та 1,92 кВт·год на добу. Якщо відняти 20% ємності на втрати та роботу самої станції, батарея на 1024 Вт·год забезпечить приблизно 20 або 10 годин роботи відповідно. Водночас спека, часте відчинення дверцят і розморожування скорочують час автономної роботи.

Що пропонують магазини техніки для резервного живлення?

EcoFlow Delta 3

Ціна — від 30 990 грн

Delta 3 передусім підійде для ситуацій, коли електроенергію вмикають ненадовго. Від мережі станція вагою 13 кг може повністю зарядитися за 56 хвилин.

Ємність батареї становить 1024 Вт·год, номінальна потужність — 1800 Вт, а пікова — 3600 Вт. Також передбачений спеціальний режим X-Boost для сумісних приладів із заявленим споживанням до 2400 Вт. Акумулятор LiFePO4 розрахований на 4000 циклів до збереження 80% початкової ємності.

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Для підключення пристроїв є 11 виходів: чотири розетки, два USB-A потужністю 18 Вт кожен, два USB-C на 100 Вт, автомобільне гніздо та два DC5521.

Від Delta 3 холодильник зможе працювати приблизно 10−20 годин. Ноутбук із середнім споживанням 50 Вт — близько 16 годин, а телевізор на 100 Вт — приблизно вісім годин. Сумісний газовий котел, електроніка та насос якого разом споживають 100−150 Вт, працюватиме орієнтовно 5,5−8 годин.

Мікрохвильовка зі споживанням 1200 Вт і фен на 1500 Вт також відповідають номінальній потужності станції. Розрахунковий час їхньої роботи становить приблизно 40 і 33 хвилини відповідно.

Aferiy P180 Pro

Ціна — від 27 380 грн

P180 Pro має такий самий базовий запас енергії, як Delta 3, але важить трохи менше — 11,64 кг. Серед додаткових функцій є дисплей, ліхтарик, керування через застосунок і режим ДБЖ із перемиканням за 10 мс.

Ємність станції становить 1024 Вт·год, номінальна потужність — 1800 Вт, а вихідний сигнал має чисту синусоїду. Повне заряджання від розетки триває близько 1,1 години, або 66 хвилин. Для акумулятора LiFePO4 заявлено понад 4000 циклів зі збереженням 80% ємності.

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Станція має дев’ять виходів: дві розетки, два USB-A по 18 Вт, USB-C на 20 і 140 Вт, автомобільне гніздо та два DC5521. Потужніший USB-C можна використовувати для сумісного ноутбука, а другий — для iPhone 17.

Розрахунковий час роботи холодильника становить 10−20 годин. Ноутбук на 50 Вт працюватиме приблизно 16 годин, телевізор на 100 Вт — вісім годин, а сумісний газовий котел зі споживанням 100−150 Вт — 5,5−8 годин.

Мікрохвильовка потужністю 1200 Вт і фен на 1500 Вт вкладаються в робочу потужність станції. Якщо витрачати весь заряд лише на них, орієнтовний час роботи становитиме 40 і 33 хвилини відповідно.

Jackery Explorer 1000 V2

Ціна — від 26 499 грн

Explorer 1000 V2 важить 10,8 кг — менше за дві попередні моделі, хоча ємність її батареї навіть більша. Це зручний варіант, якщо станцію доведеться регулярно переносити від холодильника до робочого столу.

Ємність становить 1070 Вт·год, номінальна потужність — 1500 Вт, пікова — 3000 Вт. Станція має запас для запуску компресора, однак під час тривалої роботи техніки варто орієнтуватися на номінальну потужність.

Заряджання від електромережі займає 1,58 години, або приблизно 95 хвилин. Акумулятор LiFePO4 розрахований на 4000 циклів, після чого виробник заявляє збереження 70% ємності.

Серед виходів — дві розетки, USB-A на 18 Вт, два USB-C на 30 і 100 Вт та автомобільне гніздо. Цього достатньо для холодильника, заряджання iPhone 17 і сумісного ноутбука, хоча розеток удвічі менше, ніж у Delta 3.

Холодильник зможе працювати приблизно 11−21 годину. Для ноутбука на 50 Вт розрахунковий час становить близько 17 годин, телевізора на 100 Вт — 8,5 години, а сумісного газового котла зі споживанням 100−150 Вт — приблизно 6−8,5 години.

Мікрохвильовка зі споживанням 1200 Вт працюватиме близько 43 хвилин. Стільки ж становить розрахунковий час роботи фена на 1200 Вт.

Vtoman Jump 1500X PB-22

Ціна — від 27 390 грн

Jump 1500X важить 14 кг. Серед особливостей моделі — дисплей і ліхтарик.

Ємність базового акумулятора становить 828 Вт·год. Номінальна потужність дорівнює 1500 Вт, пікова — 3000 Вт. Акумулятор LiFePO4 розрахований на 3100 циклів.

Основний недолік станції — швидкість заряджання. Згідно з інструкцією виробника, використання адаптера на 180 Вт дає змогу зарядити її приблизно за 4−5 годин. Тому за коротких періодів подачі електроенергії станція може не встигнути повністю зарядитися.

Для підключення пристроїв передбачено 12 виходів: три розетки, чотири USB-A, два USB-C потужністю до 100 Вт, два DC та автомобільне гніздо.

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Розрахунковий час роботи холодильника становить приблизно 8−17 годин. Ноутбук на 50 Вт працюватиме близько 13 годин, телевізор на 100 Вт — 6,5 години. Для сумісного котла зі споживанням 100−150 Вт цей показник становить приблизно 4,5−6,5 години. iPhone 17 можна заряджати через USB-C.

Мікрохвильовка або фен зі споживанням 1200 Вт працюватимуть орієнтовно 33 хвилини. Водночас потужніший фен на 2000 Вт не підходить для роботи у звичайному режимі від цієї станції.

Genki GK-800 800W

Ціна — від 22 899 грн

Ця компактна станція з акумулятором на 512 Вт·год важить лише 6,5 кг. Від електромережі вона має заряджатися за 1,5 години. Для батареї LiFePO4 заявлено 3000 циклів, однак виробник не уточнює, яка ємність залишиться після цього.

Номінальна потужність становить 800 Вт. Тому перед купівлею станції для холодильника варто уточнити пускове споживання самого приладу: компресор може не запуститися.

Модель має вісім виходів: одну розетку, два USB-A по 18 Вт, три USB-C потужністю 100, 20 і 20 Вт, один DC та автомобільне гніздо. Для iPhone 17 і сумісного ноутбука передбачені виходи USB-C.

Якщо холодильник успішно запускається, розрахунковий час його роботи становить 5−10 годин. Ноутбук на 50 Вт працюватиме приблизно вісім годин, телевізор на 100 Вт — чотири години. Для сумісного котла зі споживанням 100−150 Вт цей показник становить близько 3−4 годин.