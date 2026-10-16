YouTube Music почав позначати музику, створену за допомогою ШІ

YouTube почав додавати спеціальні мітки до музичних треків, розміщених у розділі для прослуховування музики YouTube Music, із метою виокремити у стрічці пісні, які були створені за допомогою генеративного штучного інтелекту.

Прямокутна позначка із написом «AI» з’являється безпосередньо на сторінці відтворення композиції, а після натискання на неї користувач може побачити, яку участь брав штучний інтелект у створенні треку.

Маркування стосуватиметься як пісень, які були повністю згенеровані штучним інтелектом, так і треків, для яких згенерували окремі важливі елементи, наприклад вокал.

Прямокутна позначка із написом «AI» з’являється безпосередньо на сторінці відтворення композиції

Для визначення згенерованих треків YouTube співпрацюватиме із музичними партнерами, а також використовуватиме власні інструменти для виявлення ШІ-контенту. Надалі позначки планують поширити й на основний сервіс.