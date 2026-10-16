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YouTube Music почав позначати музику, створену за допомогою ШІ

Технології&Авто
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YouTube почав додавати спеціальні мітки до музичних треків
YouTube почав додавати спеціальні мітки до музичних треків
YouTube почав додавати спеціальні мітки до музичних треків, розміщених у розділі для прослуховування музики YouTube Music, із метою виокремити у стрічці пісні, які були створені за допомогою генеративного штучного інтелекту.
Прямокутна позначка із написом «AI» з’являється безпосередньо на сторінці відтворення композиції, а після натискання на неї користувач може побачити, яку участь брав штучний інтелект у створенні треку.
Маркування стосуватиметься як пісень, які були повністю згенеровані штучним інтелектом, так і треків, для яких згенерували окремі важливі елементи, наприклад вокал.
Прямокутна позначка із написом «AI» з’являється безпосередньо на сторінці відтворення композиції
Прямокутна позначка із написом «AI» з’являється безпосередньо на сторінці відтворення композиції
Для визначення згенерованих треків YouTube співпрацюватиме із музичними партнерами, а також використовуватиме власні інструменти для виявлення ШІ-контенту. Надалі позначки планують поширити й на основний сервіс.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що стрічку рекомендацій у YouTube можна буде налаштовувати самостійно. Користувачам треба буде ввести запити у спеціальне поле й штучний інтелект Gemini створить персоналізовану стрічку рекомендацій. Зокрема, можна попросити відеоподкасти для 20-хвилинної пробіжки або добірку asmr-рецептів.
За матеріалами:
mezha.media
YoutubeШІ
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