Стрічку рекомендацій у YouTube можна буде налаштовувати самостійно.

Про це пише TechCrunch.

Як це працює

Користувачам треба буде ввести запити у спеціальне поле й штучний інтелект Gemini створить персоналізовану стрічку рекомендацій.

Зокрема, можна попросити відеоподкасти для 20-хвилинної пробіжки або добірку asmr-рецептів.

Водночас можна уточнювати, який контент додати, який не показувати й видам якого типу надавати пріоритет.

Стрічку рекомендацій у YouTube можна буде налаштовувати самостійно

Створена стрічка з’являтиметься у верхній частині головної сторінки YouTube в окремій вкладці.

Разом із цим користувач зможе перемикатися між стандартними рекомендаціями.

Створена стрічка з’являтиметься у верхній частині головної сторінки YouTube в окремій вкладці