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Стрічку рекомендацій у YouTube можна буде налаштовувати самостійно

Технології&Авто
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YouTube
Стрічку рекомендацій у YouTube можна буде налаштовувати самостійно.
Про це пише TechCrunch.

Як це працює

Користувачам треба буде ввести запити у спеціальне поле й штучний інтелект Gemini створить персоналізовану стрічку рекомендацій.
Зокрема, можна попросити відеоподкасти для 20-хвилинної пробіжки або добірку asmr-рецептів.
Водночас можна уточнювати, який контент додати, який не показувати й видам якого типу надавати пріоритет.
Стрічку рекомендацій у YouTube можна буде налаштовувати самостійно
Стрічку рекомендацій у YouTube можна буде налаштовувати самостійно
Створена стрічка з’являтиметься у верхній частині головної сторінки YouTube в окремій вкладці.
Разом із цим користувач зможе перемикатися між стандартними рекомендаціями.
Створена стрічка з’являтиметься у верхній частині головної сторінки YouTube в окремій вкладці
Створена стрічка з’являтиметься у верхній частині головної сторінки YouTube в окремій вкладці
Налаштовувати власні стрічки можна буде у вебверсії та у мобільному застосунку вже з наступного місяця.
За матеріалами:
The Village Україна
Youtube
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