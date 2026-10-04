Стрічку рекомендацій у YouTube можна буде налаштовувати самостійно
Стрічку рекомендацій у YouTube можна буде налаштовувати самостійно.
Про це пише TechCrunch.
Як це працює
Користувачам треба буде ввести запити у спеціальне поле й штучний інтелект Gemini створить персоналізовану стрічку рекомендацій.
Зокрема, можна попросити відеоподкасти для 20-хвилинної пробіжки або добірку asmr-рецептів.
Водночас можна уточнювати, який контент додати, який не показувати й видам якого типу надавати пріоритет.
Створена стрічка з’являтиметься у верхній частині головної сторінки YouTube в окремій вкладці.
Разом із цим користувач зможе перемикатися між стандартними рекомендаціями.
Налаштовувати власні стрічки можна буде у вебверсії та у мобільному застосунку вже з наступного місяця.
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