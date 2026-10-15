Android використовуватиме в Google Messages штучний інтелект для захисту від шахраїв

Компанія Google оголосила про нові інструменти безпеки для користувачів Android, спрямовані на протидію мобільному шахрайству. Основним нововведенням стала функція «розширений захист» (enhanced protection) у застосунку Google Messages, яка використовує хмарні моделі штучного інтелекту Gemini для аналізу повідомлень від невідомих відправників.

Як працюватиме новий захист від шахрайства

За словами компанії, шахраї часто приховують свої наміри за тривалими діалогами, поступово намагаючись завоювати довіру користувачів. Нова функція дозволяє швидко оцінювати потенційні ризики та виявляти складніші атаки, які обходять традиційні методи захисту. Дані користувачів під час аналізу шифруються та обробляються у спеціально захищеному середовищі, до якого не мають доступу ні Google, ні сторонні особи.

Функція буде доступною на добровільній основі, тобто її можна буде вимкнути у будь-який час. Окрім хмарного аналізу, вона також застосовує локальну модель Gemini Nano для перевірки веб‑посилань у повідомленнях. Перед відкриттям система оцінює, чи може URL мати шкідливий вміст.

Які ще заходи безпеки запроваджує Google

Серед інших заходів безпеки, представлених компанією, — блокування можливості сторонніх застосунків активувати переадресацію дзвінків та повідомлення користувача про спроби такого втручання. Також додано автоматичне приховування конфіденційної інформації під час демонстрації екрана у Chrome та Android WebView.