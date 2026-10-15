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ШІ-моделі можуть навчитися самостійно поширюватися через телевізори та розумні пристрої

Технології&Авто
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Моделі можуть навчитися копіювати себе на розумні телевізори, камери та іншу побутову техніку без участі людини
Моделі можуть навчитися копіювати себе на розумні телевізори, камери та іншу побутову техніку без участі людини
Невеликі моделі штучного інтелекту вже можуть виконувати більшість дій, які потрібні для самостійного поширення між пристроями.
Про це йдеться в дослідженні Anthropic.
Дослідники припускають, що до кінця 2026 року такі моделі можуть навчитися копіювати себе на розумні телевізори, камери та іншу побутову техніку без участі людини й використання датацентрів.

Чи може ШІ самостійно поширюватися на пристрої

Автори дослідження перевірили, чи можуть ШІ-моделі самостійно налаштовувати свою роботу на незнайомому обладнанні, знаходити інші пристрої та переносити на них власні копії.
Дослідники запустили модель Gemma4−26B-A4B на 15 Android TV-приставках вартістю приблизно $55 кожна. Оскільки потужності одного пристрою недостатньо, модель розділили на частини, які працювали одночасно на різних приставках.
Швидкість становила лише 0,39 токена за секунду, однак експеримент показав, що для роботи відносно потужного ШІ не обовʼязково використовувати сервери з дорогими графічними процесорами.
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В іншому експерименті дослідники створили ізольовану мережу з восьми віртуальних пристроїв, щоб перевірити повний цикл поширення ШІ. Модель GLM-5.2 змогла розгорнути копії на всіх восьми пристроях у чотирьох із пʼяти спроб, а в пʼятій — на семи.
Водночас умови тестування спростили: доступ до пристроїв не вимагав обходу автентифікації, а сама GLM-5.2 працювала на окремому сервері.
Тому результати ще не доводять, що невелика модель вже здатна самостійно поширюватися в реальних мережах.
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На відміну від традиційних «компʼютерних червʼяків», які зазвичай використовують заздалегідь визначені способи зараження, ШІ потенційно зможе пристосовуватися до різного обладнання та програмного забезпечення.
Крім того, моделі здатні враховувати досвід попередніх спроб: під час тестування Qwen3.5−9B передавання нотаток між послідовними копіями підвищило успішність налаштування з 45% до 61−84%.
За прогнозом авторів, якщо невеликі моделі продовжать розвиватися нинішніми темпами, до кінця 2026 року вони можуть досягти рівня, необхідного для автономного поширення. Проте такий «ШІ-червʼяк», імовірно, працюватиме повільно: на створення нової копії можуть знадобитися дні.
За матеріалами:
ain
ШІТехнології
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