Volkswagen відмовиться від 75 моделей до 2035 року

Концерн Volkswagen Group планує скоротити кількість моделей автомобілів приблизно зі 150 до 75 до 2035 року.

Компанія хоче оптимізувати виробництво, зменшити витрати та уникнути дублювання моделей між своїми брендами. Однією з причин змін стане перехід від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до електрокарів.

Про це повідомляє Auto Express

Чому Volkswagen скорочує кількість моделей

Керівник Volkswagen Томас Шефер пояснив, що перегляд модельного ряду став закономірним кроком на тлі змін в автомобільній промисловості. За його словами, компанія не планує безсистемно відмовлятися від автомобілів, а прагне сформувати оптимальну лінійку моделей на майбутнє.

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Одним із чинників стане поступовий перехід на електромобілі. Наприклад, після 2035 року Volkswagen може не пропонувати в Європі одночасно бензиновий Polo та його електричний аналог ID. Polo. Подібний підхід можуть застосувати й до компактних кросоверів.

У результаті частина автомобілів зі схожим призначенням зникне з модельного ряду, а вибір для покупців стане більш упорядкованим.

Концерн хоче зменшити конкуренцію між власними брендами

Ще одна причина скорочення — необхідність уникнути надмірної внутрішньої конкуренції. Volkswagen, Skoda та Cupra пропонують автомобілі, які можуть мати схожі розміри й характеристики.

Щоб зменшити дублювання, концерн планує тісніше координувати розробку машин і технологій. Для цього створюватимуть так звані групи синергії, у межах яких розподілятимуть відповідальність між брендами за розробку моделей і технічних рішень.

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Такий підхід має допомогти компанії ефективніше використовувати ресурси та уникати зайвих витрат на створення автомобілів зі схожими характеристиками.

Як Volkswagen планує спростити виробництво

Скорочення модельного ряду є частиною стратегії Volkswagen Group Future Plan 2030. Концерн прагне уніфікувати платформи й електронні системи автомобілів, а також зменшити кількість технічних варіантів.

Згідно з планом, до 2035 року кількість моделей має скоротитися приблизно на 50%, а складність модельного ряду — на 75%. Очікується, що це дасть змогу знизити витрати та спростити виробничі процеси.

Водночас Volkswagen не планує зосереджуватися лише на кількох автомобілях або відмовлятися від цілих цінових сегментів. Концерн і надалі охоплюватиме різні категорії покупців: від доступніших автомобілів Skoda до преміальних моделей Porsche, Lamborghini та Bentley.