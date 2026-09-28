Volkswagen та Audi відкликають майже 2,9 млн авто по всьому світу
Німецькі автовиробники Volkswagen та Audi відкликають близько 2,86 млн автомобілів по всьому світу через потенційну несправність у системі кермування.
У певних умовах корозія може пошкодити кріпильний болт, що утримує рульовий механізм, і в найгіршому випадку призвести до втрати контролю над автомобілем.
Про це повідомляє німецьке Федеральне управління автомобільного транспорту (KBA), пише Euronews. Наразі відомство позначає справу як таку, що перебуває на стадії розслідування, тому остаточна оцінка ситуації ще не завершена.
У чому проблема
За даними KBA, за певних умов дорожня сіль та інші фактори навколишнього середовища можуть спричинити корозію болта, який кріпить рульовий механізм. Якщо пошкодження прогресуватиме, болт може зламатися, що потенційно здатне призвести до втрати керування та підвищити ризик ДТП.
До кампанії відкликання потрапили, зокрема, Audi Q3, а також Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran і Caddy.
Audi повідомила про проведення «профілактичного відкликання» після внутрішніх перевірок. Йдеться про автомобілі Q3, у яких встановлена певна комбінація рульової системи та передньої підрамної конструкції.
Потенційно проблемні Audi Q3 були виготовлені з 31 жовтня 2017 року до 23 травня 2024 року. Компанія зазначає, що ремонт буде безкоштовним для власників і триватиме до однієї години.
Автомобілі Volkswagen, які підпадають під відкликання, вироблялися з 24 вересня 2013 року до 1 липня 2024 року.
Якої кількості автомобілів це стосується
У світі потенційно проблемними є майже 2,16 млн автомобілів Volkswagen. Із них близько 900 тис. припадає на Німеччину. Ще понад 696 тис. потенційно дефектних автомобілів припадає на Audi, зокрема 58 555 — у Німеччині.
Водночас KBA повідомило, що наразі не знає про випадки пошкоджень або травм, пов’язані з цією проблемою.
Власникам, які підозрюють, що їхній автомобіль може підпадати під відкликання, рекомендують звернутися до авторизованого сервісного центру та перевірити автомобіль за VIN-кодом.
Це вже не перша масштабна сервісна кампанія Volkswagen Group цього року. Раніше концерн відкликав майже 100 тис. електромобілів Volkswagen Group через проблеми з акумуляторами. Водночас обидві кампанії значно поступаються за масштабом відкликанню, пов’язаному з дизельним скандалом, яке охопило 8,5 млн автомобілів концерну в Європі.
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