Toyota відкликає близько 10 тисяч електричних C-HR: у чому причина Сьогодні 22:08 — Технології&Авто Toyota оголосила про відкликання електрокросоверів C-HR

Компанія Toyota оголосила про відкликання приблизно 10 тисяч електричних кросоверів C-HR у Північній Америці. Причиною стала потенційна втрата потужності під час руху, що може становити небезпеку для водіїв.

Про це повідомляє Electrek.

Чому Toyota оголосила про відкликання електрокросоверів C-HR

Модель C-HR EV, яка з’явилася у продажу на початку 2026 року за стартовою ціною близько $37 тисяч, позиціонується як компактніший і спортивніший варіант першого електричного SUV компанії — Toyota bZ.

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Попри успішний старт продажів, автомобіль зіткнувся з першим масштабним відкликанням.

За інформацією виробника, проблема пов’язана зі збоєм у програмному забезпеченні системи рекуперативного гальмування.

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У випадках, коли акумулятор повністю заряджений або має високий рівень заряду, система може спричинити його перезаряд. Це, у свою чергу, здатне призвести до відключення електроприводу та втрати потужності автомобілем під час руху.

Власникам проблемних моделей рекомендують звернутися до дилерських центрів Toyota, де технічні спеціалісти оновлять програмне забезпечення електронного блоку керування батареєю (ECU).

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Компанія планує розпочати офіційне інформування власників на початку листопада 2026 року.

Щоб перевірити, чи підпадає автомобіль під відкликання, власники можуть скористатися сервісом на сайті Toyota.com/recall або, після появи даних, на порталі nhtsa.gov/recalls, ввівши VIN-код чи номерний знак.