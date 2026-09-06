Продажі та виробництво Toyota впали у липні Сьогодні 03:13 — Технології&Авто

Toyota фіксує падіння продажів

Глобальні продажі автомобілів Toyota у липні скоротилися на 4,8% у річному вираженні, до 856125 машин, а виробництво зменшилося на 2,1%.

Про це повідомляє Reuters.

Причини зниження продажів

Сумарні продажі компанії з урахуванням преміального бренду Lexus становили 856125 автомобілів, що на 4,8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

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Одне з найгірших падінь відбулося в Китаї. Продажі там обвалилися на 24,3%, що стало вже шостим поспіль місяцем падіння.

У компанії пояснюють це, зокрема, зростанням цін на бензин, яке негативно вплинуло на попит як на гібридні автомобілі, так і на моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Ще більш різке падіння зафіксували на Близькому Сході — на 44,5%.

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У США, які залишаються найбільшим ринком Toyota, продажі скоротилися на 0,8%.

Водночас японський ринок показав протилежну динаміку. Продажі Toyota в Японії у липні зросли на 11%, що частково компенсувало слабші результати в інших регіонах.

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Зниження попиту позначилося і на виробничих показниках. Глобальний випуск автомобілів Toyota скоротився на 2,1% за рік. Виробництво в Китаї впало на 32,7%, а у США — на 4%.

Японські заводи, навпаки, збільшили виробництво на 12,4%. Одночасно вже третій місяць поспіль зростає експорт із Японії і досяг найвищого рівня з жовтня: у липні за кордон відправили трохи понад 196 тисяч автомобілів, що на 10,2% більше, ніж роком раніше.

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