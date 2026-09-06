0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Продажі та виробництво Toyota впали у липні

Технології&Авто
21
Toyota фіксує падіння продажів
Toyota фіксує падіння продажів
Глобальні продажі автомобілів Toyota у липні скоротилися на 4,8% у річному вираженні, до 856125 машин, а виробництво зменшилося на 2,1%.
Про це повідомляє Reuters.

Причини зниження продажів

Сумарні продажі компанії з урахуванням преміального бренду Lexus становили 856125 автомобілів, що на 4,8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
Читайте також
Одне з найгірших падінь відбулося в Китаї. Продажі там обвалилися на 24,3%, що стало вже шостим поспіль місяцем падіння.
У компанії пояснюють це, зокрема, зростанням цін на бензин, яке негативно вплинуло на попит як на гібридні автомобілі, так і на моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.
Ще більш різке падіння зафіксували на Близькому Сході — на 44,5%.
У США, які залишаються найбільшим ринком Toyota, продажі скоротилися на 0,8%.
Водночас японський ринок показав протилежну динаміку. Продажі Toyota в Японії у липні зросли на 11%, що частково компенсувало слабші результати в інших регіонах.
Читайте також
Зниження попиту позначилося і на виробничих показниках. Глобальний випуск автомобілів Toyota скоротився на 2,1% за рік. Виробництво в Китаї впало на 32,7%, а у США — на 4%.
Японські заводи, навпаки, збільшили виробництво на 12,4%. Одночасно вже третій місяць поспіль зростає експорт із Японії і досяг найвищого рівня з жовтня: у липні за кордон відправили трохи понад 196 тисяч автомобілів, що на 10,2% більше, ніж роком раніше.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems