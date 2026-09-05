В Україні зріс попит на преміальні кросовери з пробігом: ТОП-10 моделей Сьогодні 19:19 — Технології&Авто

Audi Q7 - найпопулярніший преміальний вживаний кросовер в Україні

За січень-липень 2026 року українці придбали майже 3,2 тис. вживаних преміальних кросоверів, ввезених з-за кордону. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період торік.



Про це повідомили в «Укравтопромі».

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Зазначається, що середній вік автомобілів у цьому сегменті ринку становив 7,7 року.

Беззаперечним лідером серед преміальних кросоверів став Audi Q7 — за сім місяців в Україні зареєстрували 1 955 таких автомобілів.

До десятки найпопулярніших також увійшли:

BMW X7 — 369 авто;

Land Rover Range Rover — 228;

Mercedes-Benz GLS — 210;

Mercedes-Benz GL — 159;

Mercedes-Benz EQS SUV — 50;

Mercedes-Benz EQE SUV — 49;

BMW XM — 28;

Lincoln Navigator — 25;

Maserati Levante — 21.

До цього Finance.ua зазначав , що від початку року українці придбали понад 3,5 тис. нових субкомпактних кросоверів. Найбільшим попитом користувалися моделі з традиційними бензиновими та дизельними двигунами.

Лідером продажів став Toyota Yaris Cross — з початку року українці придбали 700 таких автомобілів.

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