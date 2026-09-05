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В Україні зріс попит на преміальні кросовери з пробігом: ТОП-10 моделей

Технології&Авто
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Audi Q7 - найпопулярніший преміальний вживаний кросовер в Україні
Audi Q7 - найпопулярніший преміальний вживаний кросовер в Україні
За січень-липень 2026 року українці придбали майже 3,2 тис. вживаних преміальних кросоверів, ввезених з-за кордону. Це на 31% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що середній вік автомобілів у цьому сегменті ринку становив 7,7 року.
Беззаперечним лідером серед преміальних кросоверів став Audi Q7 — за сім місяців в Україні зареєстрували 1 955 таких автомобілів.
До десятки найпопулярніших також увійшли:
  • BMW X7 — 369 авто;
  • Land Rover Range Rover — 228;
  • Mercedes-Benz GLS — 210;
  • Mercedes-Benz GL — 159;
  • Mercedes-Benz EQS SUV — 50;
  • Mercedes-Benz EQE SUV — 49;
  • BMW XM — 28;
  • Lincoln Navigator — 25;
  • Maserati Levante — 21.
До цього Finance.ua зазначав, що від початку року українці придбали понад 3,5 тис. нових субкомпактних кросоверів. Найбільшим попитом користувалися моделі з традиційними бензиновими та дизельними двигунами.
Лідером продажів став Toyota Yaris Cross — з початку року українці придбали 700 таких автомобілів.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниКросоверВживані автоУкравтопром
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