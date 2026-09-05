ТОП-10 авто із найкращим інтерʼєром Сьогодні 04:17 — Технології&Авто

Водій у авто, Фото: magnific

Інтер’єр автомобіля може як зробити кожну поїздку приємною, так і геть її зіпсувати. І нове опитування автовласників Driver Power вирішило визначити машини, в салоні яких водії почувались найкраще.

Про топову десятку списку, який вийшов у результаті, розповіло видання CarWOW.

У дослідженні взяли участь понад 100 тисяч британських автомобілістів. За їхніми відгуками і був складений цей рейтинг комфортності автомобілів. Вони розташовані у списку від 1 місця до 10.

Hyundai Tucson

Перше місце здобув Hyundai Tucson. Це сімейне авто має чудову якість оздоблення салону, вже в базовій комплектації оснащене цифровою панеллю та великим екраном мультимедіа, а також пропонує величезний багажник.

Щоправда, задні сидіння тут не найзручнішої форми, а підвіска здається трохи жорсткуватою.

Hyundai Tucson

Власники залишилися в захваті саме від інтер’єру. Один із них зазначив, що авто «дуже добре оснащене та комфортне», а інший описав його як «вкрай зручне, з чіткою панеллю приладів та усіма звичними опціями вже в базі».

Ще один опитуваний додав, що йому дуже подобається «вигляд і відчуття від машини».

Vauxhall Grandland

Другу сходинку посів Vauxhall Grandland, і все завдяки своєму зручному сімейному салону.

Всередині повно місця — як на передніх, так і на задніх сидіннях. Його багажник трохи більший, ніж зазвичай у цьому класі, а продумані місця для дрібниць, зокрема місткі відділення й регульовані підстаканники, додають практичності на щодень.

Vauxhall Grandland

Власники так само позитивно відгукуються про салон Grandland. Один із них похвалив його за «комфорт, підігрів сидінь і керма, величезний багажник та справді зручний задній ряд».

Інший зауважив: «Машина задовольняє всі потреби — вона простора, затишна та практична, а завдяки темному даху має солідний вигляд і забезпечує зручну посадку за кермом».

Vauxhall Frontera

Трійку лідерів замикає Vauxhall Frontera. Цей кросовер має велетенський салон і м’яко їде. Утім, позаду дещо бракує місць для зберігання речей при тому, що конкуренти коштують дешевше.

Vauxhall Frontera

Власникам салон Frontera припав до душі. Один із учасників опитування похвалив його «загальний стиль», а інший відзначив «габарити й комфорт, гарну місткість для багажу, грамотно розплановану панель і прості в керуванні кнопки».

MG HS

MG HS — це практичний сімейний кросовер із містким багажником, просторим заднім рядом і чудовим співвідношенням ціни та якості.

З іншого боку, через його габарити буває важче паркуватися на тісних майданчиках, а деякі конкуренти пропонують вишуканіший салон та м’якший хід.

MG HS

«Я в захваті від якості збірки», — поділився один із власників MG HS. Інший описав його як «стильний, чутливий у керуванні, він чудово тримає дорогу та має купу помічників і технологій».

Ford Kuga

Наступним у списку йде Ford Kuga. Цей практичний сімейний кросовер дарує приємні відчуття від водіння, має адекватний цінник і щедре базове оснащення.

Втім, у деяких суперників салон оздоблений багатше, при цьому у моделі багажник дещо менший, ніж у головних конкурентів.

Ford Kuga

Це не завадило автовласникам високо оцінити інтер’єр Kuga в опитуванні.

Один із дописувачів відзначив «високу стелю, комфортну висоту посадки та простір у кабіні», а інший написав, що в ньому «дуже приємно просто перебувати».

Також модель відмітили за чудову аудіосистему та гарну комплектацію.

Peugeot 3008

Ще один сімейний кросовер отримав високі бали за свій салон. Peugeot 3008 вирізняється ефектним дизайном, економними гібридними двигунами та якісним оздобленням.

Проте задні сидіння здаються трохи тіснуватими, а мультимедійна система буває не найзручнішою в користуванні.

Peugeot 3008

Водіїв особливо вразив дизайн, простір та зручність 3008-го. Один із власників відзначив «загальний дизайн і простір як для машини таких розмірів», а інший додав, що вона «надзвичайно комфортна для довгих поїздок і дуже простора, а кокпіт облаштований просто фантастично — усе під рукою».

Peugeot 5008

Peugeot 5008 — це симпатичний семимісний автомобіль, який виділяється своєю практичністю.

Просторий салон, зсувні сидіння другого ряду та безліч хитрих ніш дозволяють легко підлаштувати його під пасажирів чи багаж.

А багажник на 348 літрів навіть із розкладеними трьома рядами робить його ідеальним для активного сімейного життя.

Peugeot 5008

Власники особливо хвалять салон моделі. Один із них назвав його «дивовижним інтер’єром у машині, керувати якою — одне задоволення», а інший відзначив, що вона «дуже зручна й має повно місця».

Універсальність теж відзначили: «Авто дуже просторе і залишає пристойне місце для речей, навіть коли зайняті всі сидіння».

Volvo XC40

До списку потрапив і Volvo XC40. Цей вишуканий кросовер м’яко долає дороги й пропонує чимало місця для пасажирів.

Проте дизайн його салону вже починає трохи застарівати, екран мультимедіа іноді змушує плутатися в меню, а окремі комплектації не виправдовують сподівань.

Volvo XC40

Попри це, водії високо оцінили салон XC40. Один із дописувачів похвалив «чудові сидіння з підігрівом разом із усіма системами безпеки», а інший описав його коротко: «Прекрасний, просторий і дуже комфортний».

Peugeot 308

Цей хетчбек вважається одним із найпривабливіших у своєму класі. І він вражає комфортом під час тривалих поїздок.

Утім, автоматична коробка передач іноді працює з невеликою затримкою, а базові версії можуть виявитися задорогими.

Peugeot 308

Власники лишилися під враженням від авто загалом, відзначивши його «стиль, салон, затишну кабіну, класні технології та зручну посадку». Інший водій похвалив «гарне оформлення як усередині, так і зовні, а також стиль і комфорт».

Tesla Model 3

І нарешті, Tesla Model 3. Цей електричний седан — комфортний вибір із великим запасом місця для ніг ззаду та просторим мінімалістичним салоном.

Тільки зважте: якщо шукаєте максимального затишку, краще обирати версію Premium, адже вона має плавнішу підвіску, ніж базова модель.

Tesla Model 3

Водії не скупилися на компліменти для Model 3, особливо для її салону.

Один із власників виділив «технології, розважальну систему, зручні крісла, панорамний скляний дах та загальну інтеграцію гаджетів».

Інший зауважив: «Їзда може бути не лише практичною, а й веселою, і це чудово відчувається через керованість та доступні розваги. Звук і системи безпеки просто чудові, я почуваюся в безпеці та затишку».

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.