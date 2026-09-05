Acer представила новий планшет-трансформер (фото)

Acer A543 оснащений 14-дюймовим сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів (співвідношенням сторін 16:10) і частотою оновлення 60 Гц. Екран займає 84% площі передньої панелі.
Новинка отримала 4-ядерний процесор Intel Celeron J4105 з підтримкою чотирьох потоків. Базова частота процесора становить 1,5 ГГц, а максимальна — 2,5 ГГц. Заявлене енергоспоживання чипа — 10 Вт.
Планшет доступний в конфігураціях з 8, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x. Для зберігання даних передбачені накопичувачі обсягом від 256 ГБ до 1 ТБ.
Набір портів включає один USB-A 3.0, два USB-C та Micro HDMI. Один із USB-C є повнофункціональним і підтримує виведення зображення на зовнішній дисплей. Також передбачений 3,5-мм роз’єм для навушників.
Для бездротового зв’язку планшет використовує двохдіапазонний Wi-Fi та Bluetooth 5.0.
Фронтальна камера має роздільну здатність 5 Мп, а основна камера на задній панелі — 8 Мп і підтримує автофокус. Для відтворення звуку доступно два динаміки потужністю по 1 Вт.
Планшет Acer A543 містить акумулятор ємністю 6000 мА·год і підтримує дротове заряджання потужністю 45 Вт.
За оцінками Acer, одного заряду вистачає приблизно на 7 годин відтворення відео, 6 годин роботи в інтернеті або 5 годин звичайної офісної роботи. Корпус має розміри 317,2×213,5×10 мм, а вага пристрою становить 1,5 кг.
Ціна
Новий планшет Acer A543 вже продається у Китаї у трьох варіантах: