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Acer представила новий планшет-трансформер (фото)

Технології&Авто
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Acer A543 — 14-дюймовий Windows-планшет за $387
Acer A543 — 14-дюймовий Windows-планшет за $387
Acer представила новий планшет-трансформер A543 з Windows, який може працювати як звичайний планшет або перетворюватися на компактний ноутбук завдяки знімній клавіатурі.
Про це пише notebookcheck.

Характеристики Acer A543

Acer A543 оснащений 14-дюймовим сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів (співвідношенням сторін 16:10) і частотою оновлення 60 Гц. Екран займає 84% площі передньої панелі.
Acer A543
Acer A543
Новинка отримала 4-ядерний процесор Intel Celeron J4105 з підтримкою чотирьох потоків. Базова частота процесора становить 1,5 ГГц, а максимальна — 2,5 ГГц. Заявлене енергоспоживання чипа — 10 Вт.
Планшет доступний в конфігураціях з 8, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x. Для зберігання даних передбачені накопичувачі обсягом від 256 ГБ до 1 ТБ.
Набір портів включає один USB-A 3.0, два USB-C та Micro HDMI. Один із USB-C є повнофункціональним і підтримує виведення зображення на зовнішній дисплей. Також передбачений 3,5-мм роз’єм для навушників.
Набір портів включає один USB-A 3.0, два USB-C та Micro HDMI
Набір портів включає один USB-A 3.0, два USB-C та Micro HDMI
Для бездротового зв’язку планшет використовує двохдіапазонний Wi-Fi та Bluetooth 5.0.
Фронтальна камера має роздільну здатність 5 Мп, а основна камера на задній панелі — 8 Мп і підтримує автофокус. Для відтворення звуку доступно два динаміки потужністю по 1 Вт.
Планшет Acer A543 містить акумулятор ємністю 6000 мА·год і підтримує дротове заряджання потужністю 45 Вт.
За оцінками Acer, одного заряду вистачає приблизно на 7 годин відтворення відео, 6 годин роботи в інтернеті або 5 годин звичайної офісної роботи. Корпус має розміри 317,2×213,5×10 мм, а вага пристрою становить 1,5 кг.
Acer A543
Acer A543

Ціна

Новий планшет Acer A543 вже продається у Китаї у трьох варіантах:
  • 8 ГБ ОЗП + 256 ГБ — 2599 юанів, приблизно $387;
  • 12 ГБ ОЗП + 512 ГБ — 3089 юанів, приблизно $460;
  • 16 ГБ ОЗП + 1 ТБ — 3999 юанів, приблизно $595.
За матеріалами:
ITC.ua
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