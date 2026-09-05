Acer представила новий планшет-трансформер (фото) Сьогодні 03:13 — Технології&Авто

Acer A543 — 14-дюймовий Windows-планшет за $387

Acer представила новий планшет-трансформер A543 з Windows, який може працювати як звичайний планшет або перетворюватися на компактний ноутбук завдяки знімній клавіатурі.

Про це пише notebookcheck.

Характеристики Acer A543

Acer A543 оснащений 14-дюймовим сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів (співвідношенням сторін 16:10) і частотою оновлення 60 Гц. Екран займає 84% площі передньої панелі.

Acer A543

Новинка отримала 4-ядерний процесор Intel Celeron J4105 з підтримкою чотирьох потоків. Базова частота процесора становить 1,5 ГГц, а максимальна — 2,5 ГГц. Заявлене енергоспоживання чипа — 10 Вт.

Планшет доступний в конфігураціях з 8, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x. Для зберігання даних передбачені накопичувачі обсягом від 256 ГБ до 1 ТБ.

Набір портів включає один USB-A 3.0, два USB-C та Micro HDMI. Один із USB-C є повнофункціональним і підтримує виведення зображення на зовнішній дисплей. Також передбачений 3,5-мм роз’єм для навушників.

Набір портів включає один USB-A 3.0, два USB-C та Micro HDMI

Для бездротового зв’язку планшет використовує двохдіапазонний Wi-Fi та Bluetooth 5.0.

Фронтальна камера має роздільну здатність 5 Мп, а основна камера на задній панелі — 8 Мп і підтримує автофокус. Для відтворення звуку доступно два динаміки потужністю по 1 Вт.

Планшет Acer A543 містить акумулятор ємністю 6000 мА·год і підтримує дротове заряджання потужністю 45 Вт.

За оцінками Acer, одного заряду вистачає приблизно на 7 годин відтворення відео, 6 годин роботи в інтернеті або 5 годин звичайної офісної роботи. Корпус має розміри 317,2×213,5×10 мм, а вага пристрою становить 1,5 кг.

Acer A543

Ціна

Новий планшет Acer A543 вже продається у Китаї у трьох варіантах:

8 ГБ ОЗП + 256 ГБ — 2599 юанів, приблизно $387;

12 ГБ ОЗП + 512 ГБ — 3089 юанів, приблизно $460;

16 ГБ ОЗП + 1 ТБ — 3999 юанів, приблизно $595.

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