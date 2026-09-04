Середній вік — майже 16 років: як змінився вік вживаних авто в Україні Сьогодні 17:03 — Технології&Авто

Skoda Octavia

У серпні в Україні перепродали 71 154 вживані легковики. Це на 4,3% менше, ніж у липні, та на 6,4% менше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

У липні в Україні перепродали 74 383 вживані легковики, а в серпні — 71 154. Різниця становила 3 229 автомобілів, або 4,3%. Рік тому було перепродано 76 004 легковики, тож річне скорочення становить 4 850 авто, або 6,4%.

У 13-місячному ряді максимум припав на січень 2026 року — 82 881 перепродаж, мінімум — на лютий, коли показник становив 59 674. У липні перепродали 77 061 легковик, у серпні — 71 154.

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Щомісячна динаміка внутрішніх перепродажів вживаних легковиків, eauto.org.ua

У 13-місячному ряді максимум припав на січень 2026 року — 82 881 перепродаж, мінімум — на лютий із 59 674. У липні перепродали 77 061 легковик, у серпні — 71 154.

Середній вік вживаних легковиків

Середній вік вживаних легковиків, які перереєстрували у серпні, становив 15,96 року, медіанний — 16 років. Розподіл за віком був таким:

0−2 роки — 1 655 (2,3%);

3−5 років — 4 618 (6,5%);

6−10 років — 11 830 (16,6%);

11−15 років — 16 068 (22,6%);

16−20 років — 20 606 (29,0%);

21 рік і більше — 16 377 (23,0%).

Автомобілі віком від 16 років забезпечили 36 983 перепродажі, або 52,0%. У липні їхня частка становила 51,8%, а рік тому — 50,1%.

На машини віком до п’яти років припало 6 273 перепродажі, або 8,8%.

Через «Дію» оформили майже третину перепродажів

У серпні через «Дію» перереєстрували 22 615 вживаних легковиків, або 31,8% усіх перепродажів. У сервісних центрах оформили 48 539 перепродажів, або 68,2%.

Порівняно з липнем через «Дію» переоформили на 315 легковиків більше (+1,4%), тоді як у сервісних центрах на 3 544 менше (−6,8%).

Якщо порівнювати з серпнем минулого року, кількість авто, перереєстрованих через «Дію», зросла на 9 341 (+70,4%). Натомість кількість перепродажів, оформлених фізично, скоротилася на 14 191 (−22,6%).

Способи оформлення внутрішніх перепродажів вживаних легковиків у серпні 2026 року, eauto.org.ua

Усі марки топ-10 втратили обсяг до липня

Volkswagen зберіг перше місце за кількістю перепродажів — 8 677 автомобілів. Десять провідних марок разом забезпечили 41 339 перепродажів, або 58,1% сегмента:

Volkswagen — 8 677: −3,0% до липня, −5,3% рік до року; Renault — 4 309: −9,7% і −11,6%; BMW — 3 887: −4,6% і −5,9%; ВАЗ/Lada — 3 732: −3,6% і −8,5%; Skoda — 3 698: −5,4% і −7,0%; Audi — 3 582: −4,3% і −4,9%; Toyota — 3 506: −5,7% і −9,1%; Ford — 3 455: −2,0% і −3,7%; Hyundai — 3 276: −0,6% і −0,1%; Mercedes-Benz — 3 217: −4,7% і −8,8%.

Поза десяткою вирізнялася Tesla: 1 252 перепродажі та 20-те місце. До липня марка втратила 4,6%, але рік до року додала 30,7% — найпомітніший позитивний контраст із загальним спадом серед великих марок.

Passat випередив Lanos та Octavia

Volkswagen Passat очолив рейтинг із 2 295 перепродажами. Daewoo Lanos (разом з похідними від нього) набрав 2 175 угод й випередив Skoda Octavia на 66 авто.

Десять модельних сімейств із найбільшою кількістю внутрішніх перепродажів вживаних легковиків у серпні 2026 року, eauto.org.ua

Топ-10 моделей на внутрішньому ринку вживаних легковиків:

Volkswagen Passat — 2 295: −5,0% до липня, −13,9% рік до року; ZAZ/Daewoo Lanos — 2 175: −3,0% і −13,1%; Skoda Octavia — 2 109: −4,5% і −6,1%; Volkswagen Golf — 2 072: +2,4% і +0,8%; Renault Megane — 1 112: −9,9% і −10,9%; BMW 3 Series — 1 035: −1,8% і −4,7%; Ford Focus — 1 023: +4,2% і −9,1%; BMW 5 Series — 981: −7,5% і −13,5%; Chevrolet Aveo/ZAZ Vida — 888: +1,1% і −5,2%; Opel Astra — 885: −6,1% і −0,8%.

Десятка моделей разом сформувала 14 575 перепродажів, або 20,5% сегмента. До липня зросли лише Volkswagen Golf, Ford Focus і Chevrolet Aveo/ZAZ Vida.

Київ зберіг перше місце за фізичним оформленням

У серпні в сервісних центрах оформили 48 539 внутрішніх перепродажів легковиків. Шість найбільших регіонів дали 24 837 перепродажів, або 51,2% фізичного оформлення:

місто Київ — 7 521; Дніпропетровська область — 4 454; Київська область — 3 535; Одеська область — 3 476; Львівська область — 3 060; Харківська область — 2 791.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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