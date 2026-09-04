У серпні в Україні перепродали 71 154 вживані легковики. Це на 4,3% менше, ніж у липні, та на 6,4% менше, ніж роком раніше.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
У липні в Україні перепродали 74 383 вживані легковики, а в серпні — 71 154. Різниця становила 3 229 автомобілів, або 4,3%. Рік тому було перепродано 76 004 легковики, тож річне скорочення становить 4 850 авто, або 6,4%.
У 13-місячному ряді максимум припав на січень 2026 року — 82 881 перепродаж, мінімум — на лютий, коли показник становив 59 674. У липні перепродали 77 061 легковик, у серпні — 71 154.
У серпні через «Дію» перереєстрували 22 615 вживаних легковиків, або 31,8% усіх перепродажів. У сервісних центрах оформили 48 539 перепродажів, або 68,2%.
Порівняно з липнем через «Дію» переоформили на 315 легковиків більше (+1,4%), тоді як у сервісних центрах на 3 544 менше (−6,8%).
Якщо порівнювати з серпнем минулого року, кількість авто, перереєстрованих через «Дію», зросла на 9 341 (+70,4%). Натомість кількість перепродажів, оформлених фізично, скоротилася на 14 191 (−22,6%).
Усі марки топ-10 втратили обсяг до липня
Volkswagen зберіг перше місце за кількістю перепродажів — 8 677 автомобілів. Десять провідних марок разом забезпечили 41 339 перепродажів, або 58,1% сегмента:
Volkswagen — 8 677: −3,0% до липня, −5,3% рік до року;
Renault — 4 309: −9,7% і −11,6%;
BMW — 3 887: −4,6% і −5,9%;
ВАЗ/Lada — 3 732: −3,6% і −8,5%;
Skoda — 3 698: −5,4% і −7,0%;
Audi — 3 582: −4,3% і −4,9%;
Toyota — 3 506: −5,7% і −9,1%;
Ford — 3 455: −2,0% і −3,7%;
Hyundai — 3 276: −0,6% і −0,1%;
Mercedes-Benz — 3 217: −4,7% і −8,8%.
Поза десяткою вирізнялася Tesla: 1 252 перепродажі та 20-те місце. До липня марка втратила 4,6%, але рік до року додала 30,7% — найпомітніший позитивний контраст із загальним спадом серед великих марок.
Passat випередив Lanos та Octavia
Volkswagen Passat очолив рейтинг із 2 295 перепродажами. Daewoo Lanos (разом з похідними від нього) набрав 2 175 угод й випередив Skoda Octavia на 66 авто.
Топ-10 моделей на внутрішньому ринку вживаних легковиків:
Volkswagen Passat — 2 295: −5,0% до липня, −13,9% рік до року;
ZAZ/Daewoo Lanos — 2 175: −3,0% і −13,1%;
Skoda Octavia — 2 109: −4,5% і −6,1%;
Volkswagen Golf — 2 072: +2,4% і +0,8%;
Renault Megane — 1 112: −9,9% і −10,9%;
BMW 3 Series — 1 035: −1,8% і −4,7%;
Ford Focus — 1 023: +4,2% і −9,1%;
BMW 5 Series — 981: −7,5% і −13,5%;
Chevrolet Aveo/ZAZ Vida — 888: +1,1% і −5,2%;
Opel Astra — 885: −6,1% і −0,8%.
Десятка моделей разом сформувала 14 575 перепродажів, або 20,5% сегмента. До липня зросли лише Volkswagen Golf, Ford Focus і Chevrolet Aveo/ZAZ Vida.
Київ зберіг перше місце за фізичним оформленням
У серпні в сервісних центрах оформили 48 539 внутрішніх перепродажів легковиків. Шість найбільших регіонів дали 24 837 перепродажів, або 51,2% фізичного оформлення: