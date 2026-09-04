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Середній вік — майже 16 років: як змінився вік вживаних авто в Україні

Технології&Авто
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Skoda Octavia
Skoda Octavia
У серпні в Україні перепродали 71 154 вживані легковики. Це на 4,3% менше, ніж у липні, та на 6,4% менше, ніж роком раніше.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
У липні в Україні перепродали 74 383 вживані легковики, а в серпні — 71 154. Різниця становила 3 229 автомобілів, або 4,3%. Рік тому було перепродано 76 004 легковики, тож річне скорочення становить 4 850 авто, або 6,4%.
У 13-місячному ряді максимум припав на січень 2026 року — 82 881 перепродаж, мінімум — на лютий, коли показник становив 59 674. У липні перепродали 77 061 легковик, у серпні — 71 154.
Щомісячна динаміка внутрішніх перепродажів вживаних легковиків
Щомісячна динаміка внутрішніх перепродажів вживаних легковиків, eauto.org.ua
У 13-місячному ряді максимум припав на січень 2026 року — 82 881 перепродаж, мінімум — на лютий із 59 674. У липні перепродали 77 061 легковик, у серпні — 71 154.

Середній вік вживаних легковиків

Середній вік вживаних легковиків, які перереєстрували у серпні, становив 15,96 року, медіанний — 16 років. Розподіл за віком був таким:
  • 0−2 роки — 1 655 (2,3%);
  • 3−5 років — 4 618 (6,5%);
  • 6−10 років — 11 830 (16,6%);
  • 11−15 років — 16 068 (22,6%);
  • 16−20 років — 20 606 (29,0%);
  • 21 рік і більше — 16 377 (23,0%).
Автомобілі віком від 16 років забезпечили 36 983 перепродажі, або 52,0%. У липні їхня частка становила 51,8%, а рік тому — 50,1%.
На машини віком до п’яти років припало 6 273 перепродажі, або 8,8%.
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Через «Дію» оформили майже третину перепродажів

У серпні через «Дію» перереєстрували 22 615 вживаних легковиків, або 31,8% усіх перепродажів. У сервісних центрах оформили 48 539 перепродажів, або 68,2%.
Порівняно з липнем через «Дію» переоформили на 315 легковиків більше (+1,4%), тоді як у сервісних центрах на 3 544 менше (−6,8%).
Якщо порівнювати з серпнем минулого року, кількість авто, перереєстрованих через «Дію», зросла на 9 341 (+70,4%). Натомість кількість перепродажів, оформлених фізично, скоротилася на 14 191 (−22,6%).
Способи оформлення внутрішніх перепродажів вживаних легковиків у серпні 2026 року
Способи оформлення внутрішніх перепродажів вживаних легковиків у серпні 2026 року, eauto.org.ua

Усі марки топ-10 втратили обсяг до липня

Volkswagen зберіг перше місце за кількістю перепродажів — 8 677 автомобілів. Десять провідних марок разом забезпечили 41 339 перепродажів, або 58,1% сегмента:
  1. Volkswagen — 8 677: −3,0% до липня, −5,3% рік до року;
  2. Renault — 4 309: −9,7% і −11,6%;
  3. BMW — 3 887: −4,6% і −5,9%;
  4. ВАЗ/Lada — 3 732: −3,6% і −8,5%;
  5. Skoda — 3 698: −5,4% і −7,0%;
  6. Audi — 3 582: −4,3% і −4,9%;
  7. Toyota — 3 506: −5,7% і −9,1%;
  8. Ford — 3 455: −2,0% і −3,7%;
  9. Hyundai — 3 276: −0,6% і −0,1%;
  10. Mercedes-Benz — 3 217: −4,7% і −8,8%.
Поза десяткою вирізнялася Tesla: 1 252 перепродажі та 20-те місце. До липня марка втратила 4,6%, але рік до року додала 30,7% — найпомітніший позитивний контраст із загальним спадом серед великих марок.

Passat випередив Lanos та Octavia

Volkswagen Passat очолив рейтинг із 2 295 перепродажами. Daewoo Lanos (разом з похідними від нього) набрав 2 175 угод й випередив Skoda Octavia на 66 авто.
Десять модельних сімейств із найбільшою кількістю внутрішніх перепродажів вживаних легковиків у серпні 2026 року
Десять модельних сімейств із найбільшою кількістю внутрішніх перепродажів вживаних легковиків у серпні 2026 року, eauto.org.ua
Топ-10 моделей на внутрішньому ринку вживаних легковиків:
  1. Volkswagen Passat — 2 295: −5,0% до липня, −13,9% рік до року;
  2. ZAZ/Daewoo Lanos — 2 175: −3,0% і −13,1%;
  3. Skoda Octavia — 2 109: −4,5% і −6,1%;
  4. Volkswagen Golf — 2 072: +2,4% і +0,8%;
  5. Renault Megane — 1 112: −9,9% і −10,9%;
  6. BMW 3 Series — 1 035: −1,8% і −4,7%;
  7. Ford Focus — 1 023: +4,2% і −9,1%;
  8. BMW 5 Series — 981: −7,5% і −13,5%;
  9. Chevrolet Aveo/ZAZ Vida — 888: +1,1% і −5,2%;
  10. Opel Astra — 885: −6,1% і −0,8%.
Десятка моделей разом сформувала 14 575 перепродажів, або 20,5% сегмента. До липня зросли лише Volkswagen Golf, Ford Focus і Chevrolet Aveo/ZAZ Vida.

Київ зберіг перше місце за фізичним оформленням

У серпні в сервісних центрах оформили 48 539 внутрішніх перепродажів легковиків. Шість найбільших регіонів дали 24 837 перепродажів, або 51,2% фізичного оформлення:
  1. місто Київ — 7 521;
  2. Дніпропетровська область — 4 454;
  3. Київська область — 3 535;
  4. Одеська область — 3 476;
  5. Львівська область — 3 060;
  6. Харківська область — 2 791.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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