Range Rover представила свій перший електричний SUV 04.09.2026, 01:21 — Технології&Авто

Розробка електричного Range Rover тривала понад п'ять років, media.jlr.com

Range Rover нарешті представила серійну електричну версію свого флагманського SUV. На відміну від багатьох виробників, компанія не стала радикально змінювати зовнішність автомобіля заради електричної силової установки — Range Rover Electric виглядає майже так само, як знайомі моделі бренду з двигунами внутрішнього згоряння.

Втім, технічно новинка суттєво відрізняється від бензинових і дизельних версій.

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Характеристики Range Rover Electric

Електромобіль отримав два електродвигуни з постійними магнітами потужністю 260 кВт кожен і акумулятор ємністю 118,5 кВт·год. Очікуваний запас ходу становить близько 531 км у реальних умовах.

Сумарна потужність повнопривідної системи сягає 542 к.с., а крутний момент — 850 Нм. У Range Rover заявляють, що за потужністю це відповідає рівню моделей із V8. Розгін від 0 до 97 км/год займає 4,3 секунди.

Електромобіль отримав два електродвигуни, media.jlr.com

Автомобіль побудований на 800-вольтовій електричній архітектурі та підтримує швидке заряджання потужністю до 350 кВт. У такому режимі акумулятор можна зарядити з 10% до 80% приблизно за 22 хвилини. За 10 хвилин заряджання можна отримати близько 220 км додаткового запасу ходу.

Окрему увагу виробник приділив бездоріжжю. Електромотори можуть змінювати потужність лише за 50 мілісекунд, що, за словами Range Rover, у 100 разів швидше за реакцію механічних систем у автомобілях із ДВЗ. Це має допомагати на льоду, багнюці та сипкому ґрунті.

Система керування однією педаллю розрахована на схили до 45 градусів, а герметичні акумулятор і електромотори дозволяють долати брід завглибшки до 900 мм.

Сумарна потужність повнопривідної системи сягає 542 к.с., media.jlr.com

Ціна та виробництво

Розробка електричного Range Rover тривала понад п’ять років. Попередні замовлення відкрили ще у 2023 році, а початок поставок планували на 2024-й. Тепер компанія нарешті почала приймати замовлення. У Великій Британії ціна Range Rover Electric стартує від £154 070.

Виробництво налагодять на заводі JLR у Соліхаллі, де також випускають бензинові та гібридні моделі. За словами компанії, під час розробки електромобіля було подано близько 300 патентів.

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