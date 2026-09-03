Як змінилися ціни на вживані авто в Україні за місяць Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

Авторинок в Україні перейшов у режим очікування

У серпні авторинок увійшов у фазу «затишшя перед рухом». Нинішня динаміка свідчить про відносну стабілізацію вторинного авторинку. Незначні зміни цін на пальне поки не спричинили різких коливань вартості вживаних автомобілів.

Про це свідчать дані аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Покупці не поспішають збільшувати активність, а продавці не мають очевидних причин суттєво переглядати свої цінові очікування. Водночас така ситуація може змінитися під впливом зовнішніх факторів. Серед можливих чинників: зміна валютного курсу, нова динаміка цін на автозаправних станціях або сезонні зміни. Вони можуть вплинути на активність на вторинному ринку як у бік її зниження, так і в бік пожвавлення.

На ринок також може вплинути зниження цін на вживані автомобілі в Європі. Це може посилити інтерес покупців до автомобілів, які нещодавно були ввезені в Україну.

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Бензинові авто

Бензинові автомобілі залишаються найбільшим сегментом вторинного ринку — майже 135 тисяч активних оголошень. Медіанна ціна пропозиції за місяць зросла на 4,2% — до $9 900.

Динаміка цін на бензинові авто відбувається на тлі відносно стабільної вартості пального. На початку минулого місяця середня ціна бензину А-95 в Україні становила близько 81 грн за літр, а зараз близько 80 грн.

Дизель

У дизельному сегменті медіанна ціна за місяць не змінилася і залишилася на рівні $9 900. Водночас кількість оголошень про продаж таких автомобілів продовжує зростати.

На початку минулого місяця середня ціна дизельного пального становила близько 93 грн за літр, а зараз близько 92 грн. Стабілізація та незначне зниження вартості дизпального може свідчити про те, що автомобілісти поступово звикають до нового рівня цін.

Водночас відсутність змін у цінах на дизельні автомобілі свідчить про повільну реакцію цього сегмента на ситуацію з пальним. Попит на дизельні авто, зокрема для приватного використання, наразі залишається стриманим.

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Динаміка цін на легковики з пробігом, eauto.org.ua

Місяць тому аналітики припускали, що продавці дизельних автомобілів, які тимчасово підвищили ціни, можуть швидко скоригувати їх після перевірки попиту. Однак наразі ціни залишилися на тому самому рівні.

Ринок вживаних дизельних автомобілів реагує на зміни вартості пального повільно. Наразі покупці та продавці фактично зайняли вичікувальні позиції: перші не поспішають купувати, а другі — знижувати ціни.

Авто з ГБО

Медіанна ціна автомобілів із газобалонним обладнанням зросла на 1,1% до $4 550.

На початку минулого місяця автогаз коштував близько 43,50 грн за літр, а зараз близько 42,90 грн. Попри незначне зниження вартості пального, ціни пропозиції автомобілів із ГБО зросли.

До цього сегмента входять автомобілі різного віку та класів від старих машин до великих американських і японських моделей. Невелике зниження вартості автогазу стало одним із чинників, на тлі яких продавці дещо підвищили свої цінові очікування.

Гібриди

Авто з гібридними силовими установками (всіх типів) знову показують найбільший приріст середньої ціни серед усіх сегментів +4,7% (до $26 900).

Частина цього руху — це попит, підігрітий бажанням економити на тлі дорогого пального. Але суттєвий внесок і надалі робить структурний фактор: на вторинку продовжують масово потрапляти свіжіші гібриди, які активно продавалися на первинному ринку останні кілька років.

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Приплив молодших і дорожчих автомобілів у сегмент природно тягне медіану вгору — це не обов’язково означає, що дорожчає кожна окрема модель.

Електромобілі

Електромобілі демонструють повільне зростання: +1,4% (до $22 000).

Це відбувається на тлі стабілізації ринку після повернення ПДВ, конкуренції між виробниками, яка сприяє зниженню цін на нові автомобілі, та поступового наближення до межі кількості покупців, які мають доступ до домашньої зарядки.

Електромобілі стали окремим сегментом українського авторинку зі стабільним попитом. Водночас їхня ціна залишається відносно високою для входу в сегмент.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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