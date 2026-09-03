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Чому продажі Tesla в Іспанії обвалилися майже на 79% за місяць

Технології&Авто
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Чому продажі Tesla в Іспанії обвалилися майже на 79% за місяць
Чому продажі Tesla в Іспанії обвалилися майже на 79% за місяць
Продажі автомобілів Tesla в Іспанії у серпні скоротилися на 78,8% проти аналогічного місяця минулого року.
Про це свідчать дані Іспанської асоціації автомобільної промисловості ANFAC.
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Протягом місяця у країні зареєстрували лише 304 автомобілі Tesla.
Тоді як з початку року продажі Tesla в Іспанії залишилися в плюсі — вони зросли на 4,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Загальний обсяг продажу електрифікованих транспортних засобів, включаючи повністю електричні автомобілі та гібриди, збільшився на 34,1% за вісім місяців.
Раніше ми писали, Компанія Tesla змушена відкликати три мільйони своїх автомобілів через дверні ручки, які виявилися смертельно небезпечними в разі ДТП.
Дверні ручки, що йдуть врівень з кузовом, стали однією з особливих рис Tesla. Однак з’ясувалося, що в екстреній ситуації такі двері важко відкрити.
Після серії жахливих аварій у різних країнах, коли люди гинули в машинах, компанії Tesla довелося відкликати три мільйони автомобілів. Як повідомляється, у даному випадку — з китайського ринку.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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