Чому продажі Tesla в Іспанії обвалилися майже на 79% за місяць Сьогодні 02:16 — Технології&Авто

Чому продажі Tesla в Іспанії обвалилися майже на 79% за місяць

Продажі автомобілів Tesla в Іспанії у серпні скоротилися на 78,8% проти аналогічного місяця минулого року.

Про це свідчать дані Іспанської асоціації автомобільної промисловості ANFAC.

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Протягом місяця у країні зареєстрували лише 304 автомобілі Tesla.

Тоді як з початку року продажі Tesla в Іспанії залишилися в плюсі — вони зросли на 4,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загальний обсяг продажу електрифікованих транспортних засобів, включаючи повністю електричні автомобілі та гібриди, збільшився на 34,1% за вісім місяців.

Раніше ми писали, Компанія Tesla змушена відкликати три мільйони своїх автомобілів через дверні ручки, які виявилися смертельно небезпечними в разі ДТП.

Дверні ручки, що йдуть врівень з кузовом, стали однією з особливих рис Tesla. Однак з’ясувалося, що в екстреній ситуації такі двері важко відкрити.

Після серії жахливих аварій у різних країнах, коли люди гинули в машинах, компанії Tesla довелося відкликати три мільйони автомобілів. Як повідомляється, у даному випадку — з китайського ринку.

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