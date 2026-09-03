Anthropic представила Claude Fable 5.1 і Mythos 5.1 Сьогодні 01:48 — Технології&Авто

Основна вартість API не змінилася

Компанія Anthropic представила моделі Claude Fable 5.1 і Claude Mythos 5.1, орієнтовані на програмування, тривалі автономні завдання та наукові дослідження. За заявами розробника, нові моделі забезпечують вищу продуктивність, рідше блокують безпечні запити, а витрати на роботу ШІ-агентів можуть зменшитися до 45%.

Fable 5.1 і Mythos 5.1 побудовані на одній базовій моделі, але мають різні рівні захисту. Fable доступна широкому колу користувачів, тоді як Mythos із менш суворими обмеженнями призначена для перевірених фахівців у сфері кібербезпеки та біологічних досліджень.

Що вміє Claude Fable 5.1

Claude Fable 5.1 розрахована на завдання, які можуть тривати годинами або днями та охоплювати кілька застосунків. Модель здатна планувати роботу, використовувати інструменти, відновлюватися після помилок і самостійно перевіряти результат. Anthropic також заявляє про покращену роботу з кодом, документами, таблицями, діаграмами та зображеннями.

За результатами внутрішніх тестів Anthropic, Fable 5.1 набрала 52,6% у науковому тесті Terminal-Bench-Science 0.1 проти 24,7% у Fable 5, 29% у Opus 5 і 22,4% у GPT-5.6 Sol. У тесті програмування Terminal-Bench 4.0 результат Fable 5.1 становив 55,8%, а Mythos 5.1 — 60,9%. Попередня Fable 5 отримала 42%, Opus 5 — 52,3%, а GPT-5.6 Sol — 37,3%.

Результати моделей у наукових дослідженнях

Компанія також продемонструвала можливості моделей у наукових дослідженнях. Mythos 5.1 створила структури білків, які зв’язувалися вдесятеро ефективніше за найкращі роботи з відповідних конкурсів Adaptyv Bio. Майже половина запропонованих моделлю варіантів виявилася придатною, тоді як типовий показник у цій сфері становить 10−15%.

Fable 5.1 навчила нейромережу, яка створила нову карту висот для третини поверхні Венери на основі радарних знімків місії NASA Magellan. Вона показує деталі розміром 2−3 км замість 10−20 км та, за оцінкою Anthropic, визначає висоту об’єктів на 25% точніше.

Mythos 5.1 також оптимізувала сім відкритих моделей для біологічних досліджень, прискоривши їхню роботу на графічних процесорах до 2,5 раза без зміни результатів. Розрахункові витрати на обробку даних при цьому зменшилися на 30−60%.

Які обмеження діятимуть для моделей

У Fable 5.1 дозволили шукати вразливості у програмному коді. Завдяки точнішому захисту користувачі Claude Code мають бачити приблизно на 60% менше його втручань у порівнянні з Fable 5. Водночас запити на тестування систем через імітацію атак, створення експлойтів і пошук вразливостей у двійкових файлах і надалі перенаправлятимуться до моделей Opus.

Механізми захисту в біології тепер на 85% рідше спрацьовують на безпечні запити з базових медичних і біологічних тем. Складні запити, пов’язані з розробками у сфері наук про життя, як і раніше, оброблятимуть моделі Opus.

Скільки коштує використання Claude Fable 5.1

Основна вартість API не змінилася: $10 за мільйон вхідних і $50 за мільйон вихідних токенів. Натомість повторне використання вже оброблених даних із кешу подешевшало на 75% - до $0,25 за мільйон токенів. Anthropic оцінює, що завдяки цьому типові завдання коштуватимуть приблизно на 25% дешевше, а складні сценарії з активним використанням ШІ-агентів — до 45%.

Що запропонують корпоративним клієнтам

Для корпоративних клієнтів Anthropic розробила систему Enterprise Frontier Safeguards. Вона зберігатиме дані в хмарній інфраструктурі самого клієнта, а не Anthropic, що забезпечить роботу без передавання журналів запитів розробнику моделі. Запуск системи відбуватиметься поетапно з осені 2026 року. До того часу відповідні корпоративні клієнти зможуть користуватися Fable 5.1 без зберігання даних.

Claude Fable 5.1 вже доступна на всіх платформах Anthropic, а також через Amazon Web Services, Google Cloud і Microsoft Azure. В API модель має позначення claude-fable-5−1.

Mythos 5.1 наразі доступна лише окремим організаціям у США. Anthropic планує надавати доступ через програми перевірки фахівців із кіберзахисту та наук про життя, розроблені за участю американського уряду.

Anthropic відкрила доступ до першої Claude Fable 5 у червні. Модель стала публічним варіантом Mythos, але отримала суворі механізми захисту, через які безпечні запити іноді передавалися менш потужним моделям.

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